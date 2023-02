W wyniku kontroli przeprowadzonej w pewnej ubojni drobiu na Śląsku, funkcjonariusze zatrzymali czterech Kolumbijczyków.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej sprawdzając legalność zatrudnienia w pewnej ubojni ujawnili i zatrzymali 4 Kolumbijczyków, którzy pracowali „na czarno”.

Zatrzymani na gorącym uczynku obywatele Kolumbii nie posiadali zezwolenia na pracę w Polsce, więc naruszyli art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Te same przepisy złamał właściciel ubojni, któremu grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł. Straż Graniczna po wyjaśnieniu sprawy skieruje do sądu wniosek o jego ukaranie.

Czterej Kolumbijczycy wykonywali prace związane z ubojem drobiu. "Komendant PSG w Rudzie Śląskiej wydał wobec cudzoziemców decyzje zobowiązujące ich do powrotu w ciągu 15 dni oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Strefy Schengen na okres 1 roku." - czytamy w komunikacie Straży Granicznej.