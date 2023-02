Spotkanie w Kijowie to pierwszy w historii szczyt z krajem kandydującym do członkostwa w Unii, który odbywa się na terenie objętym konfliktem zbrojnym. Uczestniczą w nim wszyscy komisarze UE, jest wobec tego obecny w Kijowie Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa.

– UE będzie wspierać Ukrainę i Ukraińców przeciw trwającej, rosyjskiej wojnie najeźdźczej tak długo, jak długo będzie to potrzebne - powiedziała szefowa komisji w Kijowie.

Unijni urzędnicy zobowiązali się do udzielenia Ukrainie dalszego wsparcia finansowego, wojskowego i politycznego. Głównym tematem rozmów była poprawa dostępności produktów z Ukrainy do rynku europejskiego.

Nie będzie przywrócenia ceł na produkty z Ukrainy

– W zeszłym roku anulowaliśmy wszystkie cła importowe na ukraiński eksport, który trafia do Unii Europejskiej. To był wielki sukces - mówiła w Kojowie przewodnicząca Komisji Europejskiej.

W jej ocenie podjęte decyzje pomogły utrzymać niezwykle stabilną wymianę handlową między Unią Europejską a Ukrainą.

– W rzeczywistości handel wzrósł o 16%. Dziś chcę ogłosić, że zaproponujemy przedłużenie tej umowy handlowej – zniesienie wszelkich barier handlowych i ceł, o kolejny rok, aby produkty ukraińskie mogły bezcłowo wchodzić na jednolity rynek również w 2023 roku – powiedziała przewodnicząca KE podczas spotkania z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Taka obietnica stawia w trudnej sytuacji polskich rolników, którzy od kilku tygodni łączą się w protestach na terenie całego kraju przeciwko niekontrolowanemu napływowi zbóż, drobiu, i olejów z Ukrainy. Nie są jednak tym faktem zaskoczeni.

Jakiś czas temu alarmowałem, że w Chełmie stają dwa olbrzymie terminale przeładunkowe, po 150 tys. ton każdy. Już wtedy, przed oficjalnymi deklaracjami ze strony urzędników było wiadomo, że to nie jest na chwilę. Będziemy walczyć do skutku, zgłosiliśmy kolejny protest, chcemy blokować kolejne przejście. Dając taką obietnicę, pani von der Leyen zamiata europejskie rolnictwo. Nasuwa się jedno pytanie. W jakim reżimie będziemy produkowali? Przechodzimy na system rolnictwa przemysłowego, czy promowany dotąd system rolnictwa europejskiego, rodzinnego? To są dwa światy, dwa systemu produkcyjne. Do czego to doprowadzi? Czy Ukraina dostosuje się do naszych wymogów? To jest policzek wymierzony europejskiemu rolnictwu. Jeśli nie będziemy chcieli bankrutować to będziemy musieli przejść na system ukraiński – staniemy przed potrzeba restrukturyzacji polskiej wsi w potężne gospodarstwa. Będzie to wymagało też wprowadzenia możliwości takich samych jak za granica pestycydów. Co z Zielonym Ładem? Po co było bicie piany, mydlenie oczu młodym rolnikom – pyta Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.