Janusz Kowalski na spotkaniu z rolnikami we Włodzieninie, Foto: screen/Facebook

Ziemia dzierżawiona obecnie przez spółkę Top Farms miałaby trafić w części do rolników, a w części pod zarząd Krajowej Grupa Spożywczej – zaproponował wiceminister Janusz Kowalski. Newsweek sugeruje, że plany były całkiem inne…

Na spotkaniu z rolnikami z powiatu głubczyckiego, które odbyło się w miniony piątek we Włodzieninie, w gminie Branice, wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski po raz kolejny powtórzył, że grunty dzierżawione przez spółkę Top Farms muszą w całości wrócić do Skarbu Państwa – podało Radio Opole. Następnego dnia Newsweek Polska opublikował artykuł, w którym sugeruje, że asystent posła (a jednocześnie szef opolskiej Solidarności RI) Tomasz Ognisty – tworzy „grupę kapitałową”, która chce sięgnąć po część areału, dzierżawionego dziś przez głubczycką firmę.

Innej drogi nie ma

We Włodzieninie wiceminister Janusz Kowalski miał z głubczyckimi rolnikami rozmawiać o bieżących problemach w rolnictwie. Spotkanie zdominował jednak jeden temat - kwestia zwrotu dzierżawionych przez Top Farms 10 tysięcy hektarów gruntów oraz sposób ich zagospodarowania. Termin umowy zawartej na dzierżawę ziemi upływa w końcu przyszłego roku, a spółka nie dokonała ustawowych wyłączeń 30 proc. gruntów, więc zgodnie z prawem nie może ubiegać się o przedłużenie dzierżawy.

Wiceminister Kowalski po raz kolejny zapewnił rolników, że „nie ma innej możliwości niż powrót gruntów Top Farms we władanie Skarbu Państwa”. -Jednocześnie chcemy mieć pełną jasność i transparentność, co do procedury zagospodarowania gruntów firmy Top Farms - zapowiedział cytowany przez Radio Opole polityk.

Kowalski zasugerował także, że częścią gruntów, jaka pozostanie po rozdysponowaniu areału wśród rolników indywidualnych, może zarządzać Krajowa Grupa Spożywcza. Koncepcją zagospodarowania ziemi opracować ma jednak ostatecznie centrala KOWR w Warszawie. Dla rolników było to pewne zaskoczenie, bowiem wcześniej polityk, tak jak i szef opolskiej Solidarności RI Tomasz Ognisty, wskazywał raczej na Kombinat Kietrz lub nowo powołaną spółkę Skarbu Państwa.

Grupa z kapitałem

Autorzy publikacji w Newsweek Polska sugerują jednak, że wśród polityków Solidarnej Polski z Opolszczyzny były też inne koncepcje zagospodarowania ziemi odebranej spółce Top Farms. Tygodnik opublikował nagrania, na podstawie których wnioskuje, że Tomasz Ognisty (społeczny asystent posła Kowalskiego, członek SP, przewodniczący Solidarności RI w regionie i zastępca przewodniczącego NSZZ RI we władzach krajowych), chciał zebrać grupę z odpowiednim kapitałem, by na części zwróconych do KOWR gruntów z Top Farms utworzyć Ośrodek Produkcji Rolnej.

W upublicznionym nagraniu ze spotkania z potencjalnymi inwestorami (przedsiębiorcami rolnymi Markiem C. i Łukaszem K.) słyszymy jednak tylko, jak rozmówcy zapewniają, że minimum 30 proc. gruntów po Top Farms musi trafić w ręce rolników indywidualnych w powiecie. Pozostałe zaś trzeba będzie jakoś zagospodarować. Ognisty mówi jednak wyraźnie, że trzeba to zrobić „zgodnie z prawem”. Słyszymy również, że Tomasz Ognisty chce zabiegać w Warszawie, by lobbyści powiązani z Top Farms nie dokonali zmian w obecnej ustawie i nie otworzyli spółce furtki do przedłużenia dzierżawy ziemi.

Interwencja posła

Januszowi Kowalskiemu autorzy artykułu w Newsweeku zarzucają zaś, że jako poseł interweniował w KOWR w sprawie poddzierżawy gruntów dla swojego społecznego asystenta Tomasza Ognistego. Chodziło o 40 ha, które dzierżawca chciał ze względu na stan zdrowia oddać w gospodarowanie Ognistemu. KOWR nie wyraził jednak na to zgody.

Poseł domagał się jednak ogólnych informacji na temat przedłużenia dzierżaw w woj. opolskim, a konkretna sprawa posłużyła za jeden z przykładów. Jednocześnie pytał KOWR o koncepcje zagospodarowania gruntów po spółce Top Farms Głubczyce, ile ziemi pójdzie na przetargi dla rolników indywidualnych na powiększanie gospodarstw, i o możliwość tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej na pozostałych gruntach.

Zadanie dla odpowiednich służb

Zarówno Janusz Kowalski, jak i Tomasz Ognisty zapowiadają podjęcie kroków prawnych w związku z publikacjami Newsweeka. Twierdzą, że publikowane treści zostały zmanipulowane, a zawarte w artykule sugestie i oceny są nieuprawnione i nieuzasadnione.

„Ale nawet w tej zmanipulowanej postaci nagrania „Newsweek” dowodzą zaangażowania Tomasza Ognistego na rzecz polskich rolników, który wyraźnie mówi, że ziemie dzierżawione dziś przez zagraniczny koncern mają wrócić do polskich rolników, zachęca rolników do inwestowania kapitału w polską ziemię, sam deklaruje, że zainwestuje tez swoje prywatne środki. Tomasz Ognisty w czasie nagranej rozmowy ostrzega, że zagraniczny kapitał prawdopodobnie za korupcję próbuje przeforsować w Sejmie niekorzystne dla polskich rolników prawo i wprost odmawia jakichkolwiek nielegalnych działań, wskazując jak ważna jest oficjalna współpraca ze związkiem rolników.” – czytamy w oświadczeniu na stronie posła Solidarnej Polski.

J. Kowalski sugeruje również Newsweekowi, że „w kontekście zagrożenia nielegalnego lobbingu dotyczącego zmiany przepisów prawnych na korzyść zagranicznych koncernów zasadnym będzie udostępnienie przez redakcję całości posiadanych nagrań.” Polityk deklaruje także, że zgodnie z obietnicą złożoną rolnikom na spotkaniu we Włodzieninie, zwróci się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o „objęcie nadzorem całego procesu przekazania Skarbowi Państwa do 31 grudnia 2023 r. 10 tys. ha dzierżawionej ziemi”.