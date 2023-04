Dobiegł końca wczorajszy protest rolników na Opolszczyźnie. Zorganizowane przez działaczy Agrounii spotkania zgromadziły ponad dwustu rolników.

Prudnik, Nysa, Opole i Kluczbork – w tych czterech miejscach spotkali się rolnicy niezadowoleni z rządów obecnej partii. Niosąc na ustach hasła „PiS nas oszukał” i „Polska wieś umiera” żądali przywrócenia ceł na wwóz ukraińskich płodów rolnych na teren Polski.

O co walczymy? Jaki jest cel?

Rolnicy jasno podkreślają, że żądają wprowadzenia cła na produkty napływające z Ukrainy. Nie mówią tylko o zbożu, ale tez o miodzie, mrożonych owocach, czy drobiu. Po raz kolejny podnoszą te same postulaty i nadal oczekują ich realizacji.

Wszyscy słyszeliśmy, że rząd dopłaci rolnikom 10 miliardów. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ani w jaki sposób te pieniądze trafią do rolników, a już zaczynamy na tym tracić. Skupy poobniżały ceny – nawet o 100 zł w ciągu doby. Rolnikom mówią jasno – możecie nam to sprzedać tylko do 15. Czerwca, macie dopłaty to musicie nam sprzedać taniej – mówił Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. – Sytuacja jest dramatyczna. My nie chcemy tych dopłat, nie chcemy żyć na koszt państwa. Chcemy móc robić to, co umiemy najlepiej i chcemy się z tego utrzymywać – dodaje.

W najgorszej sytuacji są małe gospodarstwa

Rozgoryczenie rolników zaczyna sięgać zenitu. Na Opolszczyźnie spotkaliśmy wielu rolników gospodarujących na stosunkowo niewielkich areałach – 40, 50 hektarów. Jak podkreślają to właśnie mniejsze gospodarstwa są w najgorszej sytuacji, bo w nich żyje się z roku na rok, nie sposób zgromadzić oszczędności. Zwłaszcza w tak trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej obecnie się znajdujemy.

Za niecałe trzy miesiące są żniwa. Na rynku jest od 8 do nawet 10 milionów ton zboża i dalej idzie ukraińskie! Zasypią Polskę i będziemy bankrutami – mówił jeden z rolników w Nysie. – zboże nadal idzie, opowiadają nam bajki, że jest tego 4 mln ton, a to przecież nieprawda, jest dwa razy tyle. Państwo ponosi ogromne koszty tego wszystkiego, aż głowa boli. Oszustwo, oszustwo i jeszcze raz oszustwo. Szkoda gadać, bo ręce na to wszystko opadają – podsumował gorzko.

Narzekają tez pszczelarze

Sytuacja jest trudna nie tylko na rynku zbożowym. Coraz mocniej napływ wschodnich produktów odczuwa branża pszczelarska.

Polska wieś umiera, ale umierają tez polskie pszczoły. Do kraju napływa coraz więcej miodu, nie tylko z Ukrainy, ale też z Wietnamu i Argentyny. Nie wiemy jakie są w tych miodach składniki, leki. To wchodzi na nasz rynek i nasze stoły. Miód, który kosztuje za 900 ml 20 zł to nie jest miód, tylko słodzik, który go przypomina. Nasi pszczelarze dbają o swoje pasieki, o towar, który wypuszczają na rynek. Cukier podrożał 80%, podrożało wszystko wokół nas. Dzisiaj słoik 900 ml miodu wielokwiatowego polskiego, dobrej jakości kosztuje około 45 – 50 zł. Nie dajcie się nabierać na podrabiany miód zza granicy. Jeśli nie będziemy wspierać polskiego pszczelarstwa niedługo nie będzie pszczół. Nie wspiera nas ministerstwo, nie wspiera nas Unia. Zapisy w nowej WPR nie są dla nas korzystne – wykluczają drobnych pszczelarzy, który w dużej mierze tworzą rynek - mówi Jan Duda, pszczelarz z Nysy.

Niepotrzebna biurokracja

Gospodarze zwracali także uwagę na mnożącą się biurokrację i ilość dokumentów koniecznych do wypełnienia. Podkreślają, że wielu z nich po prostu sobie z tym nie radzi.

Rolnicy nie umieją sobie poradzić z tą całą biurokracją, gubimy się w ekoschematach. Zwłaszcza tacy rolnicy jak ja, po sześćdziesiątce, którzy nie do końca radzą sobie z komputerami, nie mają smartfonów tylko proste telefony. To jest dla starszych rolników tragedia. Przepisy ciągle się zmieniają, nie da się czegoś nauczyć i za rok tak zrobić, bo już jest inaczej. To wszystko jest robione po to, żeby nam to utrudnić i nie dać tych pieniędzy – mówili podczas protestu w Nysie.

Sytuacja na polskiej wsi nie napawa optymizmem. Rząd obiecał co prawda wsparcie, ale nadal nie wiadomo kiedy rolnicy fizycznie je dostaną.

Jeśli macie nam dawać te pieniądze na jesieni to równie dobrze możecie ich nie dawać w ogóle, bo polscy chłopi potrzebują ich teraz – mówił Kołodziejczak. – Dajcie nam godnie żyć za nasza pracę – wybrzmiewało raz po raz.

Manifestacje na Opolszczyźnie na pewno nie zakończą fali protestów, jaka przetacza się przez kraj. Na dzisiaj zaplanowane są strajki w świętokrzyskim, cały czas aktywne jest zielone miasteczko w Szczecinie.