O problemach wiejskich szkół, a także szansach dla rozwoju polskiego przetwórstwa rozmawiamy z Magdaleną Koncewicz - Obszańską, kandydatka z list Prawa i Sprawiedliwości.

Farmer: Co dla Pani jest najważniejsze przed tymi wyborami i zaraz po nich ? Co, jako kandydatka Solidarności rolniczej, chciałaby Pani zrobić dla polskiego rolnictwa?

Magdalena Koncewicz – Obszańska: Cieszę się, że kandyduję właśnie z ramienia Solidarności rolniczej, Solidarności Rolników Indywidualnych. Problemy w rolnictwie istnieją od wielu lat, pomimo, że są powoli rozwiązywane to ciągle jest wiele do zrobienia w rolnictwie. Tak naprawdę to jest taka branża, że zawsze będzie dużo do zrobienia, bo rynek jest po prostu zmienny. My mamy takich osiem najważniejszych można powiedzieć postulatów.

Pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć to jest taki szeroki dialog społeczny, bo niestety, z tym dialogiem nie zawsze jest to takie proste. Czasami działa to na zasadzie, że każdy, że tak kolokwialnie powiem sobie rzepkę skrobie. Konkurencja Jeżeli taka współpraca się nie zawiąże, nie powstaną jakieś grupy, które będą razem działać, to sam rolnik niestety jest za słaby, nie da rady się tak przebić na rynek ze swoim produktem.

Druga rzecz, też bardzo ważna to są ceny minimalne, o których się tak dużo mówi. Czasami trudno jest w ogóle tą cenę minimalną szacować, ale generalnie chodzi o to, żeby produkcja była opłacalna ,bo jeżeli rolnik produkuje poniżej kosztów, to to się w ogóle mija z celem. Rolnik z tego żyje i on musi nie tylko produkować dobrą żywność, ale też musi ją z zyskiem sprzedać, żeby mieć na życie, na inwestycje, na kolejny rok.

Kolejna rzecz, która też jest bardzo ważna i też dużo się o tym mówi to jest przetwórstwo. W Polsce jest dużo rolników, którzy produkują jedynie surowiec. Natomiast czasami nie da się go od razu sprzedać i tu już wtedy trzeba po prostu pomyśleć o przetwórstwie, bo wiadomo, że wtedy taki produkt przetworzony można dłużej przechować. Jest duże zainteresowanie takimi programami, bo jakieś trzy miliardy jest przeznaczone, a wniosków wpłynęło na coś koło 6 miliardów złotych, więc to oznacza, że jest drugie tyle potrzeb.

Idąc dalej – jako Solidarność mówimy tez o handlu. Handel jest w dużej mierze teraz odbywa się w sieciach, te małe sklepiki, które kiedyś były na osiedlach, na wioskach, one poznikały. Siłą rzeczy ta złotówka wydana w markecie o kapitale zagranicznym, bodajże 80 chyba procentach z tego co kiedyś czytałam statystyki, ucieka na rynek obcy. U nas zostaje z tej złotówki tylko około 20 groszy Gdybyśmy kupowali od polskich, lokalnych producentów, to wtedy ta z tej wydanej złotówki 80% wraca na rynek. Tym trzeba się zająć. Dlatego ten program, który tutaj PiS proponuje, Lokalna Półka. No oby to się udało i oby to się sprawdziło, bo tak naprawdę może chociaż w części pomoże to rolnikom. Produkcja rolnicza w Polsce jest taka rozdrobniona, u nas nie ma, przynajmniej naszym terenie, w lubelskim, nie ma dużych, potężnych gospodarstw, jak na przykład w zachodniopomorskim. U nas są małe gospodarstwa, więc one muszą być w jakiś sposób wsparte przez takie sieci. Myślę, że to by było genialne po prostu, gdyby udało się wprowadzić ten program. Ja, w każdym razie, będę mocno za ten program trzymać trzymam kciuki.

Wybiegnijmy do przodu. Jesteśmy za trzy, cztery tygodnie. Jest Pani już w Sejmie. W jakim miejscu Pani się widzi? Ministerstwo rolnictwa, jest w końcu Pani aktywnym rolnikiem, prowadzi pani gospodarstwo. Czy chciałaby pani być bardzo mocno związana właśnie z ministerstwem rolnictwa, z komisją na przykład ? Czy widzi się Pani w innym miejscu?

Z wykształcenia jestem nauczycielem filologii angielskiej i przez wiele lat pracowałam w szkole jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą i gospodarstwo z mężem. Oczywiście teraz najbliższa jest mi branża rolna. W tej branży, w pierwszej kolejności, próbowałabym się odnaleźć.

Co chciałaby Pani zrobić dla swojego regionu? Lubelszczyzna rządzi się swoimi prawami – nie ma wielu dużych gospodarstw, rolnictwo mierzy się zupełnie innymi wyzwaniami niż na przykład w zachodniopomorskim. Co będzie dla Pani istotne tutaj, dla tej małej ojczyzny?

Na terenie powiatu biłgorajskiego, ale nie tylko, bo w ogóle w województwie lubelskim i w ościennych naszych województwach, przez te prawie 20 lat jak prowadzimy działalność, bo też prowadzimy działalność skupową ,czyli kupujemy produkty od rolników, wzrosła, i to bardzo wzrosła, liczba gospodarstw certyfikowanych ekologicznie. I właśnie na tym bym się skupiła. W Polsce nadal odsetek tych gospodarstw ekologicznych jest stosunkowo niewielki, natomiast, już pomijam aspekty zdrowotne produkowanej w ten sposób żywności, ale mam nadzieję, że zainteresowanie tym kierunkiem będzie naprawdę coraz większe. Nawet w szkołach dało by się zrobić coś takiego jak we Francji, tam 25% produktów kupowanych do stołówek musi być pochodzenia eko. To już byłby bardzo duży postęp.

Ważne jest, żeby te gospodarstwa się rozwijały i zachęcałabym do produkcji ekologicznej.

Dzieciom ze wsi trzeba ułatwić dostęp do zajęć dodatkowych

Tak jak pani powiedziała, z wykształcenia jest Pani nauczycielem. Tym samym dotarliśmy do kwestii edukacji. Co powinno się zmienić w wiejskiej szkole, żeby wyrównać szanse wiejskich dzieci, które wiadomo że mają z założenia trudniej choćby za sprawą odległości do ośrodków kultury, zajęć dodatkowych?

Kiedy kilka lat temu, po trzech latach nieobecności w szkole wróciłam na rok do małej, wiejskiej szkoły, gdzie były małe klasy byłam zaskoczona, że są one wyposażone naprawdę dobrze. Dzieciom na wsiach brakuje jednak dużych inwestycji np. sal gimnastycznych, basenów. To jest też uważam ważna sprawa, żeby te dzieci, oprócz tego, że wiadomo, w szkole muszą ileś tam godzin wysiedzieć w ławkach, to żeby potem mogły swój czas wolny poświęcić na przykład na właśnie taką prozdrowotną aktywność. Chociaż dużo powstało w ostatnim czasie takich boisk, czy do tenisa, czy do siatkówki, czy do piłki nożnej, ale na przykład, nawet u nas w gminie, nie ma takiego basenu, a myślę, że to by była dobra koncepcja i na pewno wiele osób z tego wykorzystało.

W jaki sposób rozbudować ten rynek zajęć dodatkowych, że tak brzydko powiem rynek, ale te zajęcia dodatkowe, żeby dzieci miały dostęp do tańca, do sztuk walki, bo tak naprawdę w mieście jest to bardzo łatwe. Na wsi, jeżeli rodzice nie są w stanie sobie pozwolić na dowożenie dzieci na zajęcia dodatkowe, to te dzieci mają bardzo mocno ograniczone możliwości.

Akurat u nas w gminie funkcjonuje taki dom kultury, gdzie takie możliwości mają, ale jest wiele gmin, gdzie takich ośrodków jak właśnie dom kultury po prostu nie ma. Nie mówię, że od razu należy budować jakieś wielkie budynki, ale istotne byłoby powstawanie świetlic. Niedaleko mojej miejscowości jest przedszkole, które właśnie zostało przebudowane na taką świetlicę. I to bardzo dobrze się sprawdza. Dzieci przychodzą, odrabiają też lekcje, tam były takie panie, które właśnie pomagają w tym zakresie. Wiadomo, że rodzice na wsi są zapracowani, nie mają czasu, więc to się taka świetlica się naprawdę bardzo dobrze sprawdziła.

Dziękuję za rozmowę.