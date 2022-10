Zobacz galerię

Jakie wyzwania stoją przed rolnikami w związku z nową WPR? Jak nawozić w dobie wysokich cen nawozów? Jak przygotowywać kiszonki z kukurydzy w kontekście rolnictwa zrównoważonego? Czy rolnictwo węglowe rozwiązaniem problemów? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania postarają się dziś - 27 października - udzielić paneliści Narodowych Wyzwań w Rolnictwie. Zapraszamy do śledzenia corocznego, a zarazem jednego z najważniejszych wydarzeń w branży rolniczej.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie już po raz 10. odbywają się jako wydarzenie adresowane do rolników, profesjonalistów i przedstawicieli branży rolnej.

Warto być z nami i naszymi ekspertami, którzy trakcie sesji X edycji konferencji przyglądają się bieżącym i najważniejszym tematom dotyczącym polskiego rolnictwa.

Wydarzenie otworzy sesja inauguracyjna pod hasłem Start nowej WPR od 2023 r. Przed jakimi wyzwaniami stają rolnicy?

Wszystkie sesje można śledzić online na stronie wydarzenia pod adresem www.narodowe-wyzwania.farmer.pl.

Wydarzenie składa się 5 bloków tematycznych:

Agrotechnika

Technika rolnicza

Rolnictwo węglowe

Produkcja mleka

Produkcja trzody chlewnej

Energia

Każdy z bloków tematycznych porusza najpilniejsze i najważniejsze zagadnienia z danego sektora. Całość wydarzenia rozpocznie sesja inauguracyjna, podczas której nasi paneliści będą poruszać zagadnienia związane z wytyczoną przez Unię Europejską strategią rolną.

Start nowej WPR od 2023 r. Przed jakimi wyzwaniami stają rolnicy?

Mimo wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosję, cele, które zamierza osiągnąć europejska Wspólnota, pozostają niezmienne. Przyjęła ona plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, przedstawiający zintegrowaną wizję świata do 2050 roku, w którym to zanieczyszczenia środowiska zostają zredukowane do poziomów nieszkodliwych dla zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów. Plan łączy wszystkie odpowiednie polityki UE w tym zakresie. „Strategia od pola do stołu” jest tym elementem planu, który dotyczy europejskich rolników. W ten duży plan mają wpisywać się plany strategiczne ustalane w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Każdy z nich jest suwerennym dokumentem i tylko rządy poszczególnych krajów mają na niego wpływ.

Czy wobec tego skrojony przez nasz rząd Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest dokumentem oczekiwanym przez naszych rolników? Trwająca na ten temat dyskusja przeciąga się, a już od przyszłego roku cele w nim zapisane będą realizowane. Spornymi kwestiami są m.in. dotacje na rozwój gospodarstw, skala wsparcia upraw ekologicznych oraz metody wdrażania rolnictwa węglowego (tzw. ekoschematy).

Czy wobec tego założenia polskiego Planu Strategicznego uwzględniają potencjał polskiego rolnictwa, w którym dominują gospodarstwa małe i średnie?

Bruksela uważa, że Unia Europejska, w tym Polska, nie wygrywa konkurencji na rynkach rolnych ilością ani ceną, wygrywa jakością produktów. Dlatego też chce, żeby nasz Krajowy Plan Strategiczny był dopasowany do charakteru naszego rolnictwa i żeby nie ograniczał się jedynie do wybranych gospodarstw.

Nasi paneliści w tym m.in: Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski, Marcin Mucha, Joanna Czapla, Krzysztof Mrówka, Joanna Gierulska, dr Jerzy Plewa, Antoine Bernet, Dariusz Sip, Wiktor Szmulewicz, Jacek Zarzecki, pochylą się nad wspomnianymi zagadnieniami. Debatę poprowadzą Iwona Dyba – redaktor naczelna farmer.pl i Radosław Iwański – redaktor naczelny magazynu „Farmer”.

W następnej części dnia rozpoczną się sesje tematyczne. Oto AGENDA wydarzenia:

11.30-12.30 AGROTECHNIKA CZ. 1

Czy warto, a jeśli tak, to jak maksymalizować plony pszenicy i rzepaku w oparciu o nawożenie mineralne?

Hodowla rzepaku w poszukiwaniu rozwiązań na zmieniające się uwarunkowania prawno-ekonomiczne oraz klimatyczne

Wysokie ceny nawozów a plon rzepaku – jak podejść do nawożenia?

11.30-12.30 TECHNIKA ROLNICZA CZ. 1

Maszyny i urządzenia wobec wymogów rolnictwa regeneratywnego

Zmiany uwarunkowań w otoczeniu zewnętrznym gospodarstw i ich wpływ na inwestycje w rolnictwie

Technologie w gospodarstwie: od rynku po własne projekty. Rozmowa z rolnikiem gospodarującym na 90 ha

11.30-12.30 PRODUKCJA MLEKA CZ. 1

Selekcja bydła mlecznego narzędziem hodowcy w realizacji Zielonego Ładu

Technologia przygotowania kiszonki z kukurydzy w kontekście rolnictwa zrównoważonego

Zielony Ład okiem hodowcy bydła mlecznego

13.00-14.15 AGROTECHNIKA CZ. 2

Czy jesteśmy gotowi porzucić pestycydy? Co zamiast nich?

Biologiczne środki ochrony roślin i hodowla roślin

Jak wykorzystać innowacje w środkach ochrony roślin, by sprostać wymogom rolnictwa zrównoważonego?

Biotechnologia w służbie rolnictwu

Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności

Jak zarządzać nawożeniem w dobie wysokich cen nawozów i ochroną przy kurczącej się liście substancji czynnych?

Kurcząca się lista substancji aktywnych ‒ co czeka producentów?

Optymalizacja nawożenia: co w tym zakresie dla rolników?

Technologie i programy wspierające produkcję

Nawożenie kontra biostymulacja roślin. Czy biostymulatory mogą wspomagać optymalne nawożenie?

13.00-14.15 TECHNIKA ROLNICZA CZ. 2

Rolnictwo precyzyjne, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w zarządzaniu produkcją rolną

Maszyny na przyszłość: które?

Najnowsze technologie w technice rolniczej – synergia między nimi

Zarządzanie informacją i optymalizacja jej wykorzystania wobec warunków pogodowych

Systemy rolnictwa precyzyjnego KUHN

Zbieranie, analiza i zarządzanie danymi w nowoczesnym gospodarstwie rolnym jako ważny etap procesu produkcji

13.00-14.15 PRODUKCJA MLEKA CZ. 2

Plan Strategiczny WPR – ekoschematy a przyszłość produkcji mleka

Czy da się taniej żywić krowy

Zielony Ład wobec wysokich kosztów produkcji

Jak racjonalizować nakłady wobec rosnących kosztów produkcji?

Praktyczne aspekty wykorzystywania technik genomowych w związku z oczekiwaniami konsumentów

Zarządzanie hodowlą i produkcją mleka w warunkowości produkcji

15.00-16.15 ROLNICTWO WĘGLOWE

Rolnictwo węglowe rozwiązaniem problemów?

Płatności dla rolników – sekwestracja węgla. Jaki system?

Skuteczność praktyk wobec sekwestracji węgla

System certyfikacji a płatności dla rolników

Wymogi a praktyka – droga do sukcesu w rolnictwie węglowym

15.00-16.15 ENERGIA

Jak produkować i zarządzać energią w gospodarstwie rolnym?

Jakie źródła OZE są najkorzystniejsze dla rolników?

Czy warto zainwestować w magazyn energii?

Dopłaty na inwestycję w OZE – które dla rolników?

15.00-16.15 PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w chowie i hodowli trzody chlewnej – wyniki ankietyzacji polskich producentów

Czy pokonaliśmy ASF?

Jak wykorzystać ekoschemat „dobrostan zwierząt" dla poprawy opłacalności produkcji?

Jak utrzymać opłacalność produkcji świń w obecnej sytuacji rynkowej i podczas zagrożenia ASF?

Warunki wdrożenia dobrostanu zwierząt w stadzie świń – jakie są koszty i zyski?

Czy zakłady mięsne włączą się w rozwój programu dobrostanowego?