Konferencje Farmera: porady agrotechniczne, wykłady, konsultacje

Konferencje regionalne "Farmera" to duża dawka specjalistycznej wiedzy, ciekawe wykłady, możliwość spotkania z ekspertami, okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy z rolnikami oraz fachowcami i ekspertami z branży rolniczej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: Jak gospodarować z suszą w tle? Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

W tym roku zaplanowaliśmy spotkania w siedmiu lokalizacjach na terenie całej Polski. Jednocześnie w dwóch z nich odbywać się będą konferencje poświęcone produkcji zwierzęcej (woj. kujawsko-pomorskie i podlaskie).

Już dziś zapraszamy was do wzięcia udziału w konferencji. Po każdym wykładzie zaplanowaliśmy czas na dyskusję. Zadajcie pytanie naszym ekspertom, a postarają się oni wskazać wam rozwiązanie. Oczekujecie agroporady na suszę - wybierzcie jedną z 7 najdogodniejszych dla was lokalizacji i weźcie udział w konferencji "Farmera".

Kalendarz spotkań w 2020 r. kształtuje się następująco:

- 23 stycznia - Zamek Gniew, Gniew, (woj. pomorskie),

- 28 stycznia - Jasek Premium Hotel Wrocław, Wrocław (woj. dolnośląskie),

- 30 stycznia - Hotel Remes, Opalenica (woj. wielkopolskie),

- 11 lutego - Hotel Artis, Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie),

- 20 lutego - Pałac Łazienki II, Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie),

- 25 lutego - Hotel Anders, Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie),

- 27 lutego - Hotel Dworek Tryumf, Księżyno (woj. podlaskie).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji online. Zarejestruj się!

IX odsłona najbardziej znanych i popularnych regionalnych konferencji dla rolników Gniew • Wrocław • Opalenica • Sitaniec k. Zamościa • Ciechocinek • Stare Jabłonki • Księżyno STYCZEŃ/LUTY 2020 ZAREJESTRUJ SIĘ