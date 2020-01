Konferencje Farmera: Za nami Gniew, przed nami Wrocław

Pierwsza konferencja z IX cyklu Przez Innowacyjność do Sukcesu już za nami. Wydarzenie to możliwość spotkania rolników z redakcją "Farmera" i ekspertami, którzy udzielają AGROporad na suszę. Pierwsza konferencja odbyła się w Gniewie, a już we wtorek będziemy we Wrocławiu. Uczestnikom pierwszego spotkania serdecznie dziękujemy za obecność, udział w dyskusji i zaangażowanie. Wasze uwagi motywują nas do dalszej pracy. Pamiętajcie: wiedza jest kluczem do sukcesu, a więc zapraszamy na kolejne konferencje z "Farmerem", na których wiedza spotyka się z praktyką.





Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania w Gniewie.

IX odsłona najbardziej znanych i popularnych regionalnych konferencji dla rolników Gniew • Wrocław • Opalenica • Sitaniec k. Zamościa • Ciechocinek • Stare Jabłonki • Księżyno STYCZEŃ/LUTY 2020 ZAREJESTRUJ SIĘ