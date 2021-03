Konkurs na najlepszego sołtysa

Rozpoczął się konkurs "Sołtys na plus województwa łódzkiego". Kandydatów do konkursu można zgłaszać od czwartku 11 marca do końca kwietnia - poinformował członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński.

Jak mówił na spotkaniu z mediami, sołtysi to liderzy wiejskich społeczności, ludzie energiczni, cieszący się autorytetem, który zdobywają każdego dnia w rozmowach z sąsiadami.

-Podczas tych rozmów powstają pomysły zrodzone z potrzeb, które później można wskazać na przykład marszałkowi. Tak powstają równe chodniki, bezpieczne drogi, place zabaw i inne miejsca spotkań integrujące sąsiadów. Dlatego bycie sołtysem to odpowiedzialna misja, którą sołtysi z powodzeniem wypełniają, ponieważ potrafią wsłuchać się w potrzeby sąsiadów - przekonywał.

Dlatego - jak podkreślił - chcąc docenić zaangażowanie lokalnych gospodarzy, urząd marszałkowski organizuje konkurs, w którym wybrany zostanie "sołtys na plus województwa łódzkiego".

Górczyński poinformował, że kandydatów do konkursu można zgłaszać od czwartku 11 marca do 30 kwietnia 2021 roku. Mogą to zrobić rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe - Ochotnicza Straż Pożarna, koła gospodyń wiejskich, organy władzy samorządowej.

Formularz zgłoszeniowy oraz pełny regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: konkurs-soltys.lodzkie.pl na stronie urzędu marszałkowskiego województwa łódzkiego.

-Samych sołtysów zapraszamy do odwiedzenia platformy: soltys.lodzkie.pl. Zarejestrujcie się tam, państwo i zostawcie swoje dane kontaktowe. Pozwoli nam to na nawiązanie bliższych relacji i zwyczajną pomoc przy staraniu się o granty sołeckie, czy inne formy wsparcia z naszej strony- dodał Górczyński.