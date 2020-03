Korona sprzedał perłę Elewarru – część II

Gdy dwóch robi to samo, to nigdy nie jest to samo. Także w Elewarrze…

Najwyraźniej fakt oparcia się na artykule Farmera przez TV Trwam w ostatnim niedzielnym programie "Wieś - to też Polska" zasmucił prezesa Elewarru Daniela Alaina Koronę, bo zechciał wydać komunikat – tym razem zamieścił go nawet nie na prywatnym blogu, ale na oficjalnej stronie Elewarru.

Czytaj: Korona sprzedał perłę Elewarru

Jak twierdzi w komunikacie Korona, sprzedając Sieradz zrealizował strategię rozwoju spółki, przyjętą przez poprzedniego prezesa, jeszcze za czasów poprzedniego ministra rolnictwa.

- Koncepcja sprzedaży udziałów w Sieradzu była powtarzana od 2012 roku – przyznaje Bogdan Drechna, prezes Elewarru do października 2018 roku, teraz w komunikacie Korony obarczany odpowiedzialnością za sprzedaż Elewatora w Sieradzu w końcu ubiegłego roku. – Odziedziczyliśmy ją jeszcze po PSL. Wszyscy powtarzali przy tym to, co powiedział minister rolnictwa Stanisław Kalemba: opowiadam się za prywatyzacją Elewarru, ale tylko w przypadku, gdyby ta spółka trafiła do rąk rolników.

Więcej: Nie będzie prywatyzacji spółki Elewarr, jeśli nie zechcą kupić jej rolnicy

Koncepcja – jak wynika z wymiany zdań w Sejmie, cytowanej w tekście "Korona sprzedał perłę Elewarru" – wcale nie musiała być zrealizowana, a już na pewno nie w taki sposób, w jaki to zrobiono. A jak można było postąpić? Tak jak z Koronowem.

- Potem przepisywano te założenia. W komunikacie natomiast stwierdzono, że została przyjęta aktualizacja strategii. Jest to nadużycie, bo nie została ona zatwierdzona przez organ właściciela. Została na etapie dalszych prac i konsultacji z MRiRW. W tym projekcie strategii był też zapis o sprzedaży Koronowa (Elewarr miał tam tyle samo udziałów, co w Sieradzu), nie tylko Sieradza. A jak został ten punkt strategii rozwoju spółki zrealizowany? Otóż dokładnie 7 grudnia 2017 r. byłem na spotkaniu w MRiRW z udziałem KOWR w sprawie Koronowa i ustalone zostało, że udziały Elewarru sprzedajemy rolnikom, a dopiero jak nie będą chcieli, to kupujemy sami - czyli repolonizujemy Elewator w Koronowie. Tego samego dnia rozpocząłem rozmowy z zainteresowanymi, przekonując ich, że repolonizacja jest lepszym rozwiązaniem niż handel udziałami. Wszyscy się zgodzili, więc zgodnie z wcześniejszym ustaleniem sami to wykupiliśmy - odkupiliśmy udziały od pozostałych wspólników, tj. koncernu Cargill Poland sp. z o.o. oraz Polskie Młyny SA.

Drechna wskazuje też, że strategia rozwoju nic nie mówiła o sprzedaży w ramach koniecznej restrukturyzacji aktywów finansowych, jak jest to ujęte w komunikacie.

- Kolejne nadużycie. Za skandaliczną uważam wymienianą dalej z dumą informację z komunikatu, że zarząd sprzedał udziały znacząco wyżej, niż wynosiła ich wartość nominalna - czyli za ponad 384.500 zł (słownie trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych – to właśnie wartość nominalna), nawet nie powyżej wartości księgowej (608 tys. zł). Tam jest powierzchnia 34 tys. ton betonowych elewatorów. Taka uzyskana kwota nie wystarczy teraz na zbudowanie nawet elewatora 0,5 tony w takiej konstrukcji.

Zatem ani to realizacja strategii, ani jakikolwiek pomysł na działanie. To prezes Korona wszczął w maju 2019 roku postępowanie zakończone zbyciem udziałów w Sieradzu, występując do Zgromadzenia Wspólników (KOWR) o wyrażenie zgody na sprzedaż.

Dlaczego prezes Korona nie pomyślał – jeśli już nawet wydawało mu się, że realizuje jakiś plan rozwoju spółki - jak sprzedaż przeprowadzić, żeby udziały nie trafiły w niepowołane ręce? Może nie wiedział, że tak można i trzeba. Nie wiadomo. Informacji prasowej nie udzielił. W komunikacie prezesa nie ma o tym ani słowa. Jest za to świadczący o niewiedzy akapit przekonujący, że udziały Elewarru były nic nieznaczące. Czy tylko wpływ na wybór zarządu ma znaczenie? Najwyraźniej dla Korony tak. Natomiast Drechna mówił, co podaliśmy w poprzednim tekście:

- Umowa dawała znacznie większe uprawnienia dla Elewarru, niż wynikające z posiadanych 27 proc. udziałów (coś na wzór złotego weta). W radzie nadzorczej mieliśmy swojego przedstawiciela, więc wartość udziałów Elewarru faktycznie była o wiele wyższa niż wynikająca z wartości księgowej.

Dziś uzupełnia tę wypowiedź:

- W KRS można odnaleźć zapis, że nawet głos wstrzymujący Elewarru czynił uchwałę nieważną.

Czy Korona naprawdę trzymał się w ciemno zapisów nieprzyjętej strategii, czy tylko teraz odpowiedzialność za sprzedaż Sieradza chce przerzucić na poprzedników? W projektowanej strategii rozwoju nic nie wspomniano o połączeniu Elewarru i Zamojskich Zakładów Zbożowych, a nie przeszkodziło to w wystąpieniu zarządu Elewarru o zgodę Zgromadzenia Wspólników (czyli KOWR) na to połączenie.

- Zamość lokalni posłowie upilnowali – podsumowuje Bogdan Drechna. – Cała sprzedaż Sieradza upłynęła po cichu.

Trzeba zauważyć, że pół oficjalnej strony internetowej Elewarru (bądź co bądź – spółki państwowej) poświęcone jest regularnie „komunikatom” prezesa Korony, w których walczy z publikacjami na temat spółki i… z poprzednim prezesem.

Tymczasem wiadomość o zamiarze sprzedaży udziałów w Sieradzu „spadła”, przykryta kolejnymi aktualnościami – żeby do niej dotrzeć, trzeba przewinąć je wszystkie na podstronie, a bez dostępu ze strony głównej. Przypadek?