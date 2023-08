Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że embargo powinno obejmować nie tylko cztery produkty (pszenicę, kukurydzę, słonecznik i rzepak, lecz także m.in. owoce miękkie i miód. Jeśli KE nie przedłuży zakazu Importu z Ukrainy, Polska powinnna jednostronnie zakazać importu - uważa szef PSL.

Szef ludowców był gościem Porannej Rozmowy w RMF FM. Mówił w wywiadzie mi.n o rozszerzeniu zakazu importu do Polski niektórych produktów z Ukrainy. Zakaz importu zbóż z Ukrainy obowiązuje od 2 maja. Został wypracowany między Komisją Europejską a Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją. Porozumienie o tymczasowych środkach zapobiegawczych przywozu produktów rolnych obowiązywało do 5 czerwca, a następnie zostało przedłużone do 15 września br.

Embargo obowiązujące do 15 września dotyczy czterech produktów:

pszenicy,

kukurydzy,

słonecznika

rzepaku.

Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że zakaz ten powinien być nie tylko przedłużony, lecz także rozszerzony o kolejne kategorie produktów.

Uważamy, że powinny być (uwzględnione - przyp. red.) owoce miękkie, powinien być miód, powinny być inne produkty rolno-spożywcze - oznajmił Kosiniak-Kamysz.

Czy zamykać granice po 15 września dla ukraińskich produktów rolno-spożywczych bez zgody KE?

Jeżeli doprowadzimy znów do niekontrolowanego napływu zboża, a ktoś jeszcze je nazwie w sposób przestępczy zbożem technicznym, a takiego pojęcia nigdy nie powinno być, bo ono nie istnieje, i znów narazi na szwank i niebezpieczeństwo konsumentów, a na upadek i bankructwo polskich rolników, to przeciwdziała bezpieczeństwu żywnościowemu, a my za to bezpieczeństwo żywnościowe jako PSL chcemy odpowiadać i wiemy, jak to zrobić - zapewnił w radiowej rozmowie Kosiniak-Kamysz.

Dziennikarz zapytał także lidera PSL o to, co zrobiły w sprawie ukraińskiego zboża. Kosiniak-Kamysz odpowiedział krótko: ja po prostu przekonałbym Unię Europejską do przedłużenia tego embarga. Zaznaczył także, że komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski prosił go o pomoc w tej sprawie.

On (tj komisarz - przyp. red.) wysłał wnioski do trzech komisarzy, dziwne to tam jest, że nie może po prostu porozmawiać z szefową komisji. My szykujemy już swoich parlamentarzystów, którzy w najbliższych dniach będą się spotykać w Brukseli. Będziemy interweniować wszędzie, gdzie to możliwe. Widać bezsilność komisarza z PiS-u, który nie potrafi rozwiązać tej sprawy – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, w odpowiedzi na pytanie o to, co Polska powinna zrobić, gdyby KE nie zgodziła się na przedłużenie zakazu imporu zboża z Ukrainy. Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że Polska powinna to zrobić jednostronnie.

Ze strony Polski nie powinno być zgody na wpuszczanie zboża ukraińskiego w niekontrolowany sposób - dodał.

Pomysł Kosiniaka-Kamysza na ukraińskie zboże

Szef ludowców ma także inny pomysł na rozwiązanie tego problemu: Proponuję Unii skup interwencyjny na potrzeby humanitarne (...). To mogłoby zatrzymać migracje i uspokoić rynki - zapewnia i dodaje:

Spichlerze są pełne. Zboże paszowe 600 zł, w zeszłym roku było po 1200. Brakuje jakiejkolwiek opłacalności.

Będą protesty rolnicze? Szef ludowców: Myślę, że tak

Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że sytuacja w polskim rolnictwie zmusi rolników do wyjścia na ulicę.

- Teraz kończą się żniwa. To jest czas najbardziej wytężonej pracy, ale początek jesieni, jeżeli to embargo nie zostanie przedłużone, czy przez UE czy przez rząd polski, to będą protesty - zauważa polityk.

Kosiniak-Kamysz o stanowisku ministra rolnictwa

W radiowym wywiadzie szef PSL został także zapytany o to, czy po ewentualnych zwycięskich dla opozycji wyborach parlamentarnych, objąłby tekę w MRiRW. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że jego to stanowisko nie interesuje. - Nigdy do tej funkcji aspirowałem - powiedział. Dodał, że w jego partii jest wielu polityków, którzy znają się na tej dziedzinie. Wskazał m.in. Stefana Krajewskiego. Kolejnym ewentualnym scenariuszem mogłaby być koalicja KO-Trzecia Droga, choć w grze pojawiłoby się także nazwisko Michała Kołodziejczaka, ponieważ w przestrzeni medialnej dało się słyszeć głosy o tym, że Lider Agrounii stratuje z list Koalicji, gdyż zostało mu obiecane stanowisko w resorcie. Czy te pogłoski są prawdziwe, tego oczywiście nie wiemy, jednak rozmówca przyznał w programie radiowym, że "PSL jest jedyną samodzielną i podmiotową partią, która reprezentuje polską wieś".