Zachodniopomorscy rolnicy przez ostatni rok bardzo intensywnie walczyli o wprowadzenie wielu zmian w polskim rolnictwie. Z jednym z nich, Edwardem Kosmalem, przedstawicielem rolniczej Solidarności spotykamy się w cyklu rozmów przedwyborczych.

Farmer: Spotykamy się w bardzo gorącym okresie, za chwilę wybory. Jeżeli dostanie się Pan do parlamentu co będzie Pana priorytetem?

Edward Kosmal: W pierwszej kolejności należy załatwić faktycznie stabilizację ekonomiczną. Dzisiaj jest zachwiana przede wszystkim decyzjami Komisji, Unii Europejskiej. Pamiętamy wprowadzenie Zielonego Ładu, nowych obowiązków, ograniczenia produkcji, środków ochrony roślin, nawozów. Z drugiej strony wojna na Ukrainie i pandemia. Wiemy jakie są tego konsekwencje. To spowodowało zachwiania na rynkach, bardzo wysoko wskoczyły ceny nawozów, co prawda w ubiegłym roku również były ceny zboża, ale dzisiaj z w związku z wojną, nieograniczony napływ zboża ukraińskiego na polskie rynki spowodował, że praktycznie cały rynek zbożowy w Polsce się załamał, padły ceny. Rolnicy po prostu nie mieli gdzie tego zboża sprzedać. Dzisiaj mamy tego owoce, ponieważ zboże jest dwukrotnie tańsze, a my musi mieć spłacać bardzo drogie kredyty. Bardzo mocno zachwiało to gospodarką.

Najważniejsze jest zarządzanie ryzykiem

Wy, jako województwo zachodniopomorskie, bardzo mocno walczycie o polskie rolnictwo. Jesteście w tej walce od kilku miesięcy, walczyliście o rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej, to się udało. W tym momencie mamy jeszcze problem z systemem szacowania strat suszowych. Co tutaj możecie zaproponować?

Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważną sprawą. Potrzebna jest reforma tego systemu i cały czas o to zabiegamy, o to walczymy i uważam, że jest to bardzo ważna sprawa by cały ciężar odszkodowań za straty, za suszę, także za gradobicie spada na państwo. Z drugiej strony państwo wykłada ogromne pieniądze na dopłatę do systemu ubezpieczeń, który faktycznie nie funkcjonuje. Zarabiają na tym koncerny.

Dlatego też chcemy, żeby w jednym pakiecie były wszystkie ryzyka i chcemy zreformować ten system żeby faktycznie on przejął na siebie ciężar odszkodowań. Siadamy do debaty o tym, cały czas mówimy i myślę, że po wyborach, zwycięży Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli nasi kandydaci z Solidarności znajdą się w Sejmie, to jest pierwszy temat, żeby to załatwić. A jest taka możliwość, bo mamy przygotowaną koncepcję rozwiązania, żeby ten ciężar rozłożyć i na rolników i na firmy, które ubezpieczają. Dzisiaj tylko my ponosimy ogromne koszty, a firmy na tym zarabiają, dlatego że to oni straty, są sędzią we własnej sprawie. Uważam ,że powinny być firmy, które niezależnie powinni szacować nasze straty.

Komisja europejska przekonała się, że Zielony Ład to zły pomysł

Temat który poruszamy ze wszystkimi naszymi rozmówcami to Zielony Ład. Jaką Prawo i Sprawiedliwość ma wizję na ten temat? Jak to powinno zostać rozwiązane żeby nie zniszczyć rolnictwa?

Myślę ,że już pomału Komisja Europejska przekonuje się, że to był zły pomysł. Bo jak mamy zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, jeżeli mamy 10% ugorować, jeżeli jest zalecenie, że mamy zalać 400 000 hektarów. My dzisiaj musimy odbudować produkcję zwierzęcą, bo ona właśnie pozwala spełniać te wymogi bioróżnorodności. Mamy problem z wodą. Wiadomo, że podwyższenie o 1% próchnicy w glebie gromadzi około 300 m3 wody. To jest walka i faktycznie musimy mówić o małej i dużej retencji, bo ten problem cały czas narasta.

Z drugiej strony ważnym kryterium jeżeli chodzi o rolnictwo jest pomoc finansowa, czyli kredytowanie. My nie mamy żadnego banku, który by kredytował inwestycje w rolnictwie. Dawny Bank BGŻ, dzisiaj BNP Paribas spełniał tę rolę i dlatego też, postulujemy, żeby odkupić ten bank, albo stworzyć inną bank, który zajmie się finansowaniem polskiego rolnictwa. Dzisiaj rolnictwo bez inwestycji, bez innowacji nie poradzi sobie w tym świecie.

Druga sprawa, jeżeli chodzi o żywność, jesteśmy producentami zdrowej żywności. Należy to chronić. Wiadomo, że nie mamy rynku, bo nie mamy rynku, ponieważ całe przetwórstwo jest w rękach obcego kapitału. Dzisiaj rolnicy mają problem ze sprzedażą surowca. Tu jest nadzieja w Krajowej Grupie Spożywczej, która swoim zasięgiem powinna objąć wszystkie sektory rolnictwa, czyli zająć się budowaniem, czy odtwarzaniem, zakładów przetwórczych, skupem naszych produktów, a przede wszystkim powinna się zająć handlem i budowaniem sieci.

Kolejna sprawa to handel zbożem. Wiemy, że jest ogromny problem i uważam, że to właśnie grupa spożywcza, bo jako ten podmiot państwowy, oczywiście współdziałając Z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, czy potężnym koncernem Orlen, powinna stworzyć spółkę, która by się zajęła handlem zbożem.

Jest Pan przedstawicielem województwa zachodniopomorskiego, co w pierwszej kolejności chciałby Pan zrealizować na swoim terenie ?

Przede wszystkim cały czas mówimy o budowie agroportu Szczecin – Świnoujście. W Świnoujściu mamy już agroport, ale wymaga on dofinansowania i rozwoju. Można tam na powierzchni 25 hektarów wybudować chłodnię i wykorzystać zimne powietrze z rozprężenia gazu. Z drugiej strony jest możliwość wybudowania terminalu zbożowego w Szczecinie, który praktycznie wykorzystywany był do eksportu zbóż z części zachodniej, czyli od Opola do Szczecina, drogą S3, jak również z części Pomorza. Oczywiście musi być założona spółka docelowa, w której skład by wchodziła Krajowa Grupa Spożywcza. Spółka, która by się zajęła handlem zbożem.

Ważna jest również rozbudowa przemysłu przetwórczego, bo ty mamy ogromny deficyt.

Problemem jest też mały procent wykorzystania masy zielonej, chodzi o pastwiska, bo nie ma już tak dużej produkcji i zwierzęcej. Czyli biomasa rolnicza, jako dodatkowy dochód. Jest to bardzo ważny element. Przetworzenie tej biomasy w energię na poziomie gminy, czyli mini elektrownie, mini gazownie, na pewno jest to dodatkowy dochód. Przydałoby się wybudować duża biogazownię przy cukrowni Kluczewo, która mogłaby wykorzystywać te produkty, które powstają podczas wytwarzania cukru, jak również naszą biomasę. Dzisiaj 70% biomasy produkowanej przez rolników, tu chodzi o kukurydzę, jest wywożona do niemieckiej gazowni, a przecież to my moglibyśmy to zagospodarować. Jest jeszcze kwestia zagospodarowania zboża, czyli budowa gorzelni. Mieliśmy taki pomysł i faktycznie firma już powstała, ale niestety upada. Mamy już zapowiedź zwiększenia poziomu biokomponentów pochodzenia rolniczego w paliwie. Jest to bardzo dobry pomysł. Mamy nadwyżki zboża i szczególnie tego zboża, które nie nadaje się na powiedzmy paszę czy na konsumpcję, mogłaby być przerobiona. To są dodatkowe dochody i będziemy o tym rozmawiać z rządem, żeby te mechanizmy wprowadzić.

Dziękuję za rozmowę.