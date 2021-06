Koszty budowy domu wzrosły o 25% przez ceny materiałów budowlanych

Dynamika wzrostu cen materiałów budowlanych jest tak duża, że niektórzy dystrybutorzy nie nadążają ze aktualizacją cenników. Koszty budowy domu wzrosły nawet o 25% w porównaniu do okresu sprzed 2-3 lat. Wszystko przez niedobór materiałów budowlanych. Problemem zainteresowali się nawet politycy.

Rosnące ceny stali, aluminium, miedzi i tarcicy powodują że błyskawicznie rosną koszty zakupu materiałów w hurtowniach i sklepach budowlanych. Cenniki są aktualizowane nawet co tydzień. Tak działo się w przypadki cen styropianu, którego ceny zmieniały się najczęściej od początku roku.

Jak podał POiD, nawet stolarka otworowa już zdążyła podrożeć podrożeć nawet o ok. 15% (okna aluminiowe o ok. 14-18%, bramy segmentowe garażowe o 15%, drzwi wewnętrzne nawet do 20%). Jeżeli chodzi o duże firmy produkujące stolarkę otworową to ich polityka cenowa zazwyczaj sprowadza się do zmiany cenników produktów ok. 2 razy w roku. A to nie koniec zmian. Najbardziej podrożała tarcica co dobiło się na cenach drewna budowlanego w tym przypadku płyt budowlanych OSB. Miesiąc , w miesiąc Polskie Składy Budowlane odnotowywały dwucyfrowe wzrosty cen płyt OSB. Wszystko to spowodowało że koszty budowy domu mocno poszły w górę

Przyglądając się aktualnym cenom, koszt budowy jednorodzinnego domu w porównaniu do okres sprzed 2-3 lat, wzrósł już o 20-25% Wszystko to spowodowało że problemem trafił na wokandę sejmu.

Posłanka prosi o interwencje Premiera w sprawie zawrotnych cen materiałów budowlanych

- Otrzymuję od kilku tygodni od swych wyborców informacje o gwałtownym wzroście cen materiałów budowalnych. Moi rozmówcy informują mnie, że od maja br. dostawcy materiałów budowalnych składają im oferty zakupu różnorakiego rodzaju materiałów do budowy domów, z zastrzeżeniem ważności, już nie do końca miesiąca, lecz do siedmiu dni - tak rozpoczęła interpelacje skierowaną do premiera posłanka, Iwona Maria Kozłowska.

W interpelacji Posłanka podkreślała że wzrost cen powoduje znaczne ograniczenie możliwości nabywczych i tym samym inwestycyjnych obywateli, którzy nie czekając na obiecane im przez rząd mieszkania, postanowili wziąć sprawy rozwiązania ich problemów mieszkaniowych we własne ręce.

- Moi rozmówcy wskazują, że według ich obliczeń tylko do marca br. średnio o 30 tys. złotych wzrosła cena budowy domu o pow. 110 m². Jednakże co podkreślają, najgorsze jest to, iż każdy kolejny miesiąc przynosi coraz większy wzrost cen - podkreślała Iwona Maria Kozłowska, posłanka.

Dlaczego mamy tak wzrost cen materiałów budowlanych?

Skąd tak duży niedobór materiałów budowlanych?

Niedobór materiałów budowlanych można częściowo przypisać wzmożonej działalności budowlanej i remontowej w 2020 r., szczególnie podczas pierwszej blokady, kiedy zamknięto wiele fabryk.

Od czasu ponownego otwarcia firmy z trudem nadrobiły zaległości, ponieważ ograniczenia związane z pandemią powstrzymały produkcję, a globalny popyt gwałtownie wzrósł w chwili, gdy gospodarki ponownie się otworzyły. Doprowadziło to do spowolnienia produkcji materiałów w niektórych fabrykach w UE i od tamtej pory łańcuchy dostaw pozostają rozciągnięte.

- Problemy jest tym większy, że pojawia się w czasie, gdy liczba budowanych nowych domów jest na najwyższym poziomie od dekady. W tym roku już w pierwszych trzech miesiącach zapytania kierowane do lokalnych firm budowlanych wzrosły w najszybszym tempie od dziesięciu lat, nawet o 40%. Występuje również niedobór siły roboczej, co oznacza, że ​​właściciele domów czekają miesiące dłużej niż zwykle na wykonanie prac remontowo-budowlanych, ponieważ nie ma wystarczającej liczby monterów. Budowniczowie walczą również o rekrutację murarzy, stolarzy, a nawet robotników ogólnych – komentuje Janusz Komurkiewicz, prezes Związku POiD.

Dlaczego materiały budowlane będą dalej drożeć?

Według Eurostatu w kwietniu inflacja była na poziomie 5,1%, a w Polsce zaraz po Węgrzech ceny rosną najszybciej. Ceny materiałów rosną ze względu na ich braki, ale również ze względu na wyższe koszty transportu, energii, pracy.

Wydłużony czas oczekiwania na dostawy wybranych towarów, powoduje, iż kupujący materiały budowlane muszą planować zakupy z dłuższym wyprzedzeniem czasowym.

Do tego dochodzi systematycznie windowanie kursów surowców na światowych giełdach, rosnące ceny paliw i coraz wyraźniej nabierająca wiatru w żagle inflacja.

Jak rosły ceny styropianu?

Materiały termoizolacyjne, szczególnie styropian budowlany odnotował dynamiczny wzrost cen sięgający nawet do 30% od początku roku. Wszystko przez boom budowlany, wzrost cen surowca (styrenu) wykupowanego przez Chiny. Jak jest teraz z dostępnością styropianu i czy ceny jego spadną?

Ceny stolarki budowlanej będą dalej rosnąć

Ceny stolarki otworowej będą rosnąć przez następne miesiące, podobnie jak ceny innych materiałów budowlanych. Inwestorzy zapłacą nawet o 10-15% więcej za okna, drzwi czy bramy garażowe w 2021 r.