Awantura w Ministerstwie Rolnictwa. Michał Kołodziejczak wraz z grupą rolników weszli siłą do resortu.

Jak mówił Kołodziejczak grupa, która weszła do ministerstwa jest reprezentacją sześciuset rolników, którzy nie dostali wypłat za kukurydzę.

Dość upokorzeń! Nie mogę patrzeć na tą szarańczę, która dorwała się do polskiego społeczeństwa i żeruje na nim – mówił Michał Kołodziejczak.

Rolnicy sprawnie pokonali ochronę na wejściu i dostali się pod gabinet ministra rolnictwa. Weszli na salę, gdzie odbywało się jedno ze spotkań i zażądali spotkania z ministrem.

Czujemy się maksymalnie poniżeni – mówi Krzysztof Chmiel, rolnik. – Przyjechaliśmy do ministra, a on nas olał. Tak, jak zmarnował sto dni, tak marnuje nasz czas. Jesteśmy dwa tu dwa tygodnie. Ile czasu zajęłoby mu wyjść do nas i porozmawiać – denerwował się rolnik. – Nie wyszedł, olał nas. Nagrywa jakieś śmieszne tiktoki, które nas poniżają i ośmieszają. Jesteśmy zagubieni w tym co się dzieje. Nie wiemy czy płakać, czy się śmiać. Pan minister się śmieje, tylko nie wiem z czego – dodał.

Na ministerialnych korytarzach doszło do awantury z wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim i wiceminister Anną Gembicką.

Awantura o Tiktoka

Minister nie boi się do państwa wyjść, jest bardzo odważny i chętnie spotyka się z rolnikami – uspokajała emocje urzędniczka.

Ma pani rację, jest bardzo odważny, bo gdyby nie był odważny nie nagrałby takiego tiktoka, który upokarza rolników, nie ignorowałby nas dwa tygodnie pod ministerstwem. Tak, jest odważny – drwili rolnicy.

Pan Telus nie ma się odwagi z nami spotkać? Tu są ludzie z problemami, proszę się nie dziwić emocjom. W tych domach są tragedie – mówili rolnicy. – Nie wyjdziemy stąd dopóki nie porozmawiamy z ministrem!

Urzędnicy szukali ministra po całym budynku. Do zdenerwowanych rolników wyszli wiceministrowie Janusz Kowalski i Anna Gembicka.

Proszę nie obrażać pana ministra, on dba o interesy polskie wsi – mówił Janusz Kowalski. – Jest zawsze otwarty na spotkanie. Wiem, że estecie w kampanii wyborczej, ale nie można tak się zachowywać.

Rolnicy od razu przeszli do kontrataku.

Pan od razu mówi o kampanii politycznej. Pan tymi słowami pokazał, że jest to dla was tylko polityka. A dla nas to jest przetrwanie naszych gospodarstw. Pan nie zna powagi sytuacji – denerwowali się rolnicy.

Dzisiaj powinniście państwo być w senacie. Bo dzisiaj tam PO i PSL chce odebrać tam 6 mld polskim rolnikom - krzyczał minister Kowalski. - Z Tuskiem jesteście?

Te słowa dodatkowo rozjuszyły rolników. Emocje sięgały zenitu.

Wysyłacie nas do senatu, bo tam nie macie władzy!! – krzyczeli rolnicy. - Takich mamy ministrów, że nie rozróżniają zbóż? Nie interesują nas pieniądze i dopłaty!

Emocje wzięły górę

Napięcia nie wytrzymał też minister Kowalski.

Cicho bądź!!! - krzyczał do rolnika.

Jakie cicho bądź? Hańba- krzyczeli rolnicy.

Na ministerialnym korytarzu kipi od emocji. Krzyczą zarówno rolnicy, jak i minister Kowalski. Rolnicy podkreślają, że nie chcą dopłat, chcą systemowych rozwiązań, a nie gaszenia pożarów.

Dlaczego Michał Kołodziejczak chce odebrać polskim rolnikom 6 mld zł. Donald Tusk tu Was wysłał? - krzyczał Kowalski.

Gdzie jest Telus – skandowali rolnicy przekrzykiwani przez wiceministrów, którzy zarzucali im, że przysłała ich parta opozycyjna. - Nie chcemy dopłat!

Gdyby Lech Kaczyński żył nigdy by na to nie pozwolił – mówił Kołodziejczak. – On się teraz w grobie przewraca!

Dlaczego wspierasz Tuska? Ty walczysz o miejsce na liście PO Michał! – pytał co chwilę Kowalski. – My jesteśmy blisko rolników.

Chyba jak jest festyn – odkrzykiwali rolnicy.

Demonstracja urosła do regularnej pyskówki politycznej między Michałem Kołodziejczakiem, a Januszem Kowalskim. Mężczyźni rzucili się sobie niemal do gardeł.

Minister rolnictwa Robert Telus zamieścił na swoim Twitterze zaproszenie do spotkania.

Oczekuję na Państwa w sali 49, chodzi Państwu o rozmowę, czy propagandową ustawkę? - napisał Telus.

Przedstawiciele Agrounii spotkali się w ministrem rolnictwa.

Ja się cieszę, że na to spotkanie nie przyszliśmy we trójkę, tylko większą grupą - mówił Michał Kołodziejczak - bo teraz widzicie, jak one wyglądają. Jak jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

Jak tak można mówić? - dopytywał Telus.

Rolnicy wypomnieli ministrowi ignorancję ostatnich miesięcy.

W październiku, na komisji rolnictwa śmialiście się, kiedy mówiliśmy o zbożu technicznym. Mówiliście, że to są śladowe ilości. Wy chcecie sadzić ludzi, którzy ujawnili ten proceder? To co zrobicie ze swoimi, którzy zniszczyli polską gospodarkę? Postawicie pod ścianą? – pytali.

Cofnęliście nas do głębokiej komuny, gdzie ludzie boja się mówić co ich boli. Stworzyliście cała siatkę donosicieli. Ludzie się boją – mówili rolnicy.

Minister Kowalski ponowił informację o tym, że po 15 września nie zostaną otworzone granice na zboże z Ukrainy.

Rolnicy podnieśli temat malin.

Oczywiście, że skup nie rozwiązał problemu. Były dwa możliwe rozwiązania - dać dopłaty plantatorom, ale jak sami plantatorzy mówili nie jest to rozwiązanie, bo obniży ceny malin. Drugą opcją była próba stabilizacji cen. I nasza spółka utrzymała tą cenę w granicach 5,50 - 5,60 zł. Ustabilizowaliśmy tą cenę, bo ona już w pewnym momencie była po 3,5 - mówił Telus. - To jest rozwiązanie na przyszłość. Nie chcę być ministrem "dopłata plus". Chce być ministrem "opłacalność plus". Do tego potrzebuję mechanizmów.

Spotkanie z ministrem było pełne emocji i prywatnych wycieczek i obelg. Zwłaszcza na linii Michał Kołodziejczak - Janusz Kowalski.