Policjanci zatrzymali trzech sprawców, którzy okradli dwa gospodarstwa pod Nowym Targiem.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Trzech mieszkańców gminy Nowy Targ w Małopolsce odpowie za kradzieże bel z sianokiszonką z okolicznych gospodarstw. Policjanci złapali ich na gorącym uczynku.

Przy pierwszej kradzieży złodzieje zabrali z pola w miejscowości Ostrowsko 26 bali. Poszkodowany rolnik oszacował ich wartość na 3900 zł. Gdy śledczy pracowali już nad sprawą, nocą dyżurny komendy w Nowym Targu odebrał zgłoszenie o kolejnej kradzieży sianokiszonki w tej samej wsi. Zawiadamiający widział, jak sprawcy odjeżdżają z jego balotem dostawczym volkswagenem w kierunku miejscowości Łopuszna. Policjanci szybko dogonili i zatrzymali opisany samochód.

Trójka z balotem

"Za kierownicą volkswagena siedział nietrzeźwy 19-latek, którego badanie wykazało blisko 2,5 promila. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód nie miał aktualnych badań technicznych. W samochodzie było jeszcze dwóch pasażerów. 17 i 45-latek byli również pod widocznym wpływem alkoholu. W przestrzeni ładunkowej volkswagena znajdowała się skradziona bela." - czytamy w policyjnym komunikacie.

Trójka podejrzanych została zatrzymana. Na podstawie zebranych dowodów usłyszeli zarzuty dokonania również wcześniejszej kradzieży 26 balotów. Grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat. 19-letni kierowca odpowie również za kierowanie pojazdem bez uprawnień i w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów i kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.