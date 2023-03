Rolnicy są na skraju wytrzymałości. Proponowane przez rząd rozwiązania – czy to w sprawie ukraińskiego zboża, czy w sprawie nawozów – nie satysfakcjonują gospodarzy.

fot. Monika Chlebosz

Kolejne grupy producentów coraz mniej zaczynają odczuwać skutki napływu żywności z Ukrainy. Zalane zbożem magazyny to nie jedyny problem z jakim mierzą się polscy rolnicy. Coraz mocniej odczuwalny jest napływ ukraińskiego drobiu, czy jajek.

Żeby oddać skalę importu, proszę sobie wyobrazić, że od czerwca, co miesiąc wjeżdżało do UE 700 tirów wyładowanych mięsem drobiowym. (…) W efekcie mamy w sklepach pierś kurczaka po 13-14 złotych, gdy nasz producent nie ma co myśleć o opłacalności, jeżeli cena będzie poniżej 19 złotych - Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

Problem zauważają też producenci jajek.

- W ciągu pierwszych ośmiu tygodni tego roku import jaj do UE z Ukrainy wyniósł 4 457 ton, co oznacza wzrost o 1370 procent w porównaniu z pierwszymi 8 tygodniami 2022 r. W ramach tej kategorii najwięcej przywieziono świeżych jaj, bo 3 137 ton, co oznacza wzrost o 2 580 procent. W styczniu tego roku sprowadzono do UE 2573 tony jaj, co oznacza wzrost o 1 446 procent w porównaniu ze styczniem ub. roku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet 4-6 groszy różnicy na jajku, to łatwo sobie wyobrazić, o jakich kwotach mówimy - wylicza Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.