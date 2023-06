Zobacz galerię

Dwie łodzie ratownicze wysłano na Wisłę, by uratować krasulę, którą znosił nurt.

Krowa poszła wykąpać się w Wiśle. Ratowali ją strażacy i woprowcy

Pracowitą niedzielę mieli strażacy z OSP w Złotorii, w gminie Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie) oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Torunia. Ruszyli na pomoc rolnikowi, któremu krowa uciekła z pastwiska i wpadła do Wisły.

Nie wiadomo, czy krasula sama postanowiła się wykąpać, czy w wodzie znalazła się przypadkiem. W każdym razie zwierze miało problem, by wrócić na brzeg, bo znosił je silny nurt. Strażacy ze Złotorii przybyli z własna łodzią i wezwali do pomocy załogę WOPR. Wspólnymi siłami dotarli do krowy i zholowali ją do brzegu. Zmęczone, ale całe zwierze wróciło do obory.