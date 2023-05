Siedem krów znalazło się wczoraj na trawnikach pod siedzibą niemieckiego parlamentu w ramach protestu Greenpeace i rolników, przeciw ograniczaniu obszarów do tradycyjnego wypasu bydła.

Spore zdziwienie wzbudzał wczoraj widok krów przed gmachem Reichstagu - siedziby niemieckiego parlamentu w Berlinie. Siedem krów pasło się jakby nigdy nic na trawnikach w centrum Berlina, by w imieniu całego niemieckiego bydła domagać się dostępu do pastwisk. Ten nietypowy protest zorganizowali wspólnie aktywiści Greenpeace i działacze z Grupy Roboczej ds. Rolnictwa (AbL), reprezentującej gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne - donosi Agrarheute.

Protestujący przekazali mediom, że protest ma zaalarmować społeczeństwo, że działania rządu prowadzone pod pozorem wprowadzenia wyższego dobrostanu zwierząt i ratowania klimatu, w rzeczywistości prowadzą do likwidacji tradycyjnej hodowli bydła. Z jednej strony bowiem rząd forsuje odejście od trzymania krów na uwięzi i promuje wypasanie zwierząt, z drugiej jednak ogranicza hodowcom obszary, gdzie można prowadzić wypas bydła mlecznego, nie wspiera konwersji gospodarstw i nie reaguje na dramatyczną sytuację na rynku mleka.

Sprzeczne przepisy

Greenpeace i Grupa Robocza domagają się od ministra rolnictwa Cema Özdemira opracowania ​​rzetelnego programu wsparcia wypasu krów mlecznych. Protestujący przekazali w komunikacie prasowym, że miejsce 3,8 miliona krów mlecznych jest - zgodnie również z deklaracjami rządu - na pastwiskach. Tymczasem od 2010r. prawie 10 procent mniej bydła miało dostęp do pastwisk. Podczas gdy w 2010 roku 42 procent bydła miało dostęp do pastwisk, dziesięć lat później było to już tylko 31 proc.

Rolnicy argumentują, że zaostrzanie przepisów dobrostanowych i promowanie rolnictwa ekologicznego kłóci się z jednoczesnym ograniczaniem hodowcom przestrzeni do wypasu bydła i brakiem wsparcia dla hodowców, którzy chcą bydło wypasać. W rzeczywistości prowadzi to do zaniechania hodowli krów i produkcji mleka w Niemczech.

Trend ten widać już wyraźnie, bo coraz więcej rolników rezygnuje z hodowli. Skłania ich do tego również zła sytuacja na rynku mleka. Producenci ekologiczni nie mają obecnie szans na sprzedaż mleka w cenie wyższej od konwencjonalnego. Ekolodzy i rolnicy domagają się od rządu finansowego i legislacyjnego wsparcia, by kontynuować hodowlę i produkcje mleka.