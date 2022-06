14 czerwca w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się gala III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. W wydarzeniu wzięli udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Prezes KRUS Aleksandra Hadzik oraz Zastępca Prezesa KRUS Marek Surmacz.

- Mieszkam, mieszkałem i wychowywałem się na wsi. Jak sobie przypominam co się działo jeszcze w latach 80-tych, co na wsi robiliśmy, to w zasadzie cud, że żyjemy. Tak rzeczywiście było. Nie było tej świadomości, działalności prewencyjnej pokazującej i wskazującej na zagrożenia - a one są wszędzie. Wieś jest cudowna, natomiast są na wsi niebezpieczeństwa, które po prostu trzeba przewidzieć. Jeśli się je przewidzi można uniknąć wielu nieszczęść - mówił podczas Gali prof. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki.