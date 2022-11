Jak alarmują włoskie media, w tym sezonie z powodu suszy trufli na włoskich targowiskach brakuje i osiągają zawrotne ceny.

W branży spożywczej, cukierniczej i gastronomicznej we Włoszech mówi się już o prawdziwym kryzysie truflowym. Za trufle trzeba płacić w tym roku krocie i do tego są trudne do zdobycia.

Dzieje się tak dlatego, że grzyby nie obrodziły i zbiera się ich znikome ilości, ale także z powodu rosnącego na całym świecie popytu. Tymczasem podaż białych trufli z roku na rok spada.

Jak donosi dziennik La Repubblica, smakosze wykwintnych grzybów zawsze musieli liczyć się ze sporym wydatkiem, ale obecnie za 100 gram białych trufli trzeba zapłacić aż 500 - 600 euro. Takie stawki płacono np. na 92. Międzynarodowych Targach Białych Trufli w Albie, we włoskim Piemoncie.

Klienci narzekali tam nie tylko na słone ceny grzybów, ale i na ich kiepską jakość. Ubolewają restauratorzy. Dla nich posiadanie trufli w menu to kwestia utrzymania renomy i klienteli. Zbieracze trufli o tym wiedzą i nie mają skrupułów, a właściciele restauracji płacą i… płaczą.

Piemont jest zagłębiem białych trufli, ale ten sezon jest wyjątkowy. Upały i susza dokonały takich spustoszeń w leśnej ściółce, że znalezienie dziś w niej trufli graniczy z cudem.