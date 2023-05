Sytuacja związana z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża na polski rynek postawiła sektor rolny znacznie poniżej progu opłacalności i spowodowała potężny bałagan na całym rynku zbożowym, drobiarskim, a za chwilę także owoców jagodowych.

Przeprowadzonych zostało mnóstwo rozmów na linii rolnicy – rząd. Odbyły się dziesiątki ministerialnych narad, międzynarodowych rozmów, a winnego jak nie było, tak nie ma. Rząd wskazuje na Unię. Unia wskazuje na zaniedbania rządu, a rolnicy dzielą ich winę niemal po równo.

Długo wyczekiwanym przez rolników momentem było wprowadzenie zakazu importu towarów z Ukrainy i przywrócenie ceł. Do tego drugiego nie doszło. Pierwsze decyzja zapadła szybko i bez ustaleń z Komisją Europejską. Młody związkowiec zauważa, że podejmowanie jednostronnych, nieprzemyślanych decyzji może nam się odbić czkawką.

Nowak zaznacza, że na niekorzystny odbiór tej decyzji dodatkowo nałożyła się medialna nagonka na decydentów.

Łatwo się mówi, co można było zrobić z perspektywy czasu. Rząd jednak wydawał się głuchy na głos rolników i wszystkim przyszło zapłacić za to wysoką cenę. Minister Kowalczyk stracił stanowisko, a powołany na jego miejsce Robert Telus dwoi się i troi, żeby rząd wyszedł z problemu z twarzą.

Nie tędy droga – zaznacza Nowak. - Cena pszenicy na świecie jest w tym momencie około 30-40% wyższa niż w Polsce. Nie możemy grać w politykę, w której mówimy – ta zła Unia nie daje nam dopłat. To wynika z traktatów! Mamy wsparcie do rolnictwa , ale nie możemy dopłacać do sprzedaży, bo to wynika z podpisanych przez nas traktatów - przypomina. - Powinniśmy oczekiwać wyrównania cen zboża w Polsce do cen europejskich i to by na jedno wyszło. Tylko trzeba mieć pomysł na tą politykę, trzeba mieć jakieś tu propozycje. To, czy my damy 10, czy nawet 15 miliardów złotych dofinansowania dla rolników, nie rozwiązuje problemu, nie usuwa źródła tylko niweluje skutki . To jest działanie jedynie polityczne, bo to zboże wciąż na polskim rynku jest.