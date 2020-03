KSC szuka doradcy dla polskiego holdingu spożywczego

Od końca lutego Krajowa Spółka Cukrowa szuka doradcy do tworzenia polskiego koncernu spożywczego, zwanego też holdingiem.

Pomysł na jego utworzenie wyszedł od Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa, jednak od grudnia ub. roku wdrożeniem w życie tego planu zajmuje się nowe Ministerstwo Aktywów Państwowych. Holding spożywczy ma powstać właśnie w oparciu o KSC, a jego głównym zadaniem ma być – ogólnie - ucywilizowanie rynku rolno-spożywczego w naszym kraju.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, 25 lutego MAP podpisał z KSC porozumienie o konsolidacji spółek Skarbu Państwa z branży rolno-spożywczej pod parasolem KSC. Proces ma się zakończyć w ostatnim kwartale 2020 r. Resort razem z KSC mają teraz wybrać doradcę, który pomoże przy przygotowywaniu strategii i realizacji konsolidacji.

Do tej kwestii odniósł się na spotkaniu, zorganizowanym dla dziennikarzy z okazji podsumowania 30 lat działalności Fundacji EFRWP Artur Balazs, Prezes Kapituły Fundacji ale też b. minister rolnictwa. - Nie przesądzam, czy utworzenie holdingu będzie korzystne dla rynku i czy rozwiąże jego problemy związane z obrotem produktami rolnymi czy nie, to czas pokaże. Warto pamiętać, że holding jest też pomysłem na interwencję na rynku rolnym, pod zapasy strategiczne i pod nadwyżki rynkowe – stwierdził Balazs.

Jego zdaniem jest jednak jeden kluczowy problem związany z tworzeniem holdingu: – U nas w kraju nie ma osób, które by się na tego typu holdingach wybitnie znały i umiały to zorganizować. Myślę, że jedną z bardzo niewielu takich postaci jest Marek Dereziński, i dobrze, że w ostatnich dniach znalazł się na powrót w zarządzie KSC. Jeżeli ktoś w ogóle ma pojęcie o holdingach i rynku rolnym to na pewno jest to on. Osoba Derezińskiego nadaje realnych szans pomysłowi na utworzenie holdingu spożywczego w naszym kraju – podkreślił b. minister rolnictwa.

Marek Dereziński jest byłym prezesem KSC. Przez ostatnie lata był też prezesem prywatnego holdingu Chemirol.