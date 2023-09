Chcemy przenieść ciężar odpowiedzialność na nasz kraj dotyczący wwozu ukraińskiego zboża. To my będziemy decydować, a nie strona Ukraińska, do kiedy zboże ma nie wjeżdżać do Polski - podkreślił Robert Telus z MRiRW.

MRiRW poinformowało że Ukraina złożyła Polsce propozycję licencjonowania przepływu towarów rolnych. Na czym będzie ono polegać?

Na jakich zasadach ma się odbywać wwóz ukraińskiego zboża do Polski?

Strona ukraińska powiedziała, że jeżeli Polska powie, że do końca roku nie potrzebuje czterech zbóż, to nie będą wydawane licencje. To jest kwestia do rozważenia przez naszą stronę, ale propozycja wydaje się z zewnątrz, że jest dobrą propozycją - wyjaśnił Telus.

Przyznał jednocześnie, że u nas nie ma procedur, kto miałby tę zgodę wydawać i musimy je dopiero wypracować.

Poinformował też, że strona ukraińska zapewniła, że zboże nie wjedzie do Polski, jeśli nasz kraj nie wyrazi na to zgody w systemie licencyjnym.

To my będziemy decydować, nie strona ukraińska

Robert Telus powiedział - chcemy przenieść ciężar odpowiedzialność na nasz kraj dotyczący wwozu ukraińskiego zboża.

- To jest myślenie na przyszłość, bo jeśli mówimy o tym, że Ukraina chce wejść do UE, to jeżeli dzisiaj nie wypracujemy takich mechanizmów, o których będziemy decydować, to one nigdy nie zafunkcjonują dobrze – podsumował minister rolnictwa, Robert Telus.