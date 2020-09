Kto najlepszy w zarządzaniu wirtualnym gospodarstwem?

Drużyna Trelleborg została uznana za zwycięzcę i wygrała nagrodę w wysokości 30 000 euro, pokonując zespół Grimme po zaciętej rozgrywce, która odbyła się w ubiegły weekend w Erlangen w Niemczech.

Firma Corteva jest głównym sponsorem rolniczej gry wideo, stworzonej przez Giants Software, która przyciąga miliony wirtualnych rolników, chętnych do udziału w symulacji realnych operacji i ekonomiki zarządzania gospodarstwem rolnym.

Od rozpoczęcia Ligi w ubiegłym roku, w całej Europie rozegranych zostało 12 turniejów e-sportowych, zarówno online, jak i offline, podczas których gracze mogli kupować nasiona i środki ochrony roślin marki Pioneer, produkowane przez firmę Corteva, a następnie stosować je w grze w prowadzonym przez siebie gospodarstwie.

- Gratuluję drużynie Trelleborg jej zasłużonego zwycięstwa! Zarówno w terenie, jak i w grze staramy się budzić entuzjazm do rolnictwa nowej generacji. Od graczy, których interesuje prowadzenie gospodarstwa, do przyszłych rolników, których pasjonuje gra – Farming Simulator stwarza wspaniałą okazję do interakcji z młodym pokoleniem - mówi Monica Sorribas, Marketing Leader w Europie. - A umieszczenie naszych produktów w grze umożliwia wprowadzenie graczy w świat zaawansowanych zasad i technik prowadzenia gospodarstwa, od przygotowania gleby i wyboru nasion i środków ochrony roślin, po ich uprawę i w końcu sprzedaż plonów na rynku - dodaje.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Corteva obejmuje 14 celów, które powinny zostać osiągnięte w ciągu najbliższych 10 lat, i koncentrują się wokół naszych czterech filarów:

• Cele, na osiągnięciu których skorzystają rolnicy,

• Cele, na osiągnięciu których skorzysta ziemia,

• Cele, na osiągnięciu których skorzystają społeczności, w tym zobowiązanie do aktywizacji młodzieży,

• Cele dotyczące działalności firmy.

- Współpraca partnerska z Farming Simulator jest jedną z inicjatyw, podejmowanych przez firmę Corteva, w celu aktywizacji młodych ludzi i urzeczywistnienia naszej wizji zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu życie nasze i przyszłych pokoleń stanie się bogatsze - dodaje Monica Sorribas.



Więcej informacji na temat gry Farming Simulator i zawodów e-sportowych można znaleźć na stronie FSL.