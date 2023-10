Gospodarz zadzwonił na komendę twierdząc, że w jego kurniku znajdują się jakieś obce kury. Domagał się śledztwa w tej sprawie...

Dyżurny lęborskiej Komendy Powiatowej Policji odebrał nietypowe zgłoszenie. Mieszkaniec gminy Cewice twierdził, że w kurniku zamiast swojego drobiu zastał 40 obcych kur. Funkcjonariusze pojechali wyjaśnić tą tajemniczą sprawę.

Jak czytamy w relacji, po przybyciu patrolu gospodarz zmienił stanowisko i oświadczył, że ktoś podmienił mu jedynie 20 kur. Po chwili było to 15 sztuk, a wreszcie właściciel kurnika stwierdził, że "nie chce składać żadnego zawiadomienia, bo nie ma na to czasu".

Policjanci zwrócili mieszkańcowi uwagę na konsekwencje bezpodstawnego wezwania Policji.

Zaangażowanie służb do fikcyjnego lub niepotwierdzonego zgłoszenia może spowodować, że w tym czasie nie będą mogły dotrzeć tam, gdzie ich pomoc jest konieczna - czytamy w komunikacie.

- W przypadku bezpodstawnego wywołania alarmu lub blokowania telefonicznego numeru alarmowego należy też liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z art. 66 kodeksu wykroczeń grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, Sąd może orzec nawiązkę do wysokości 1000 zł - przestrzega KPP w Lęborku.