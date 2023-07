To nie rolnicy zarobią na "interwencyjnym" skupie malin prowadzonym na zlecenie rządu.

Od ubiegłego piątku wiemy, że rząd, zaniepokojony trudną sytuacją na rynku malin, zlecił przeprowadzenie w woj. lubelskim i mazowieckim "interwencyjnego" skupu tych owoców, aby ulżyć plantatorom w ich nieciekawej rzeczywistości.

Żadna to łaska

Jak wynika ze słów wiceministra Rafała Romanowskiego wypowiedzianych na poniedziałkowej (10 lipca br.) konferencji prasowej, "zaangażowana w skup spółka z udziałem Skarbu Państwa nie zamierza obniżać zaproponowanej w piątek ceny skupu, czyli będzie to nadal od 5,50 zł w górę, w zależności od klasy maliny. Możliwa jest też wyższa cena, w zależności od sytuacji na rynku".

Tyle, że takie same, lub bardzo zbliżone ceny oferuje większość okolicznych skupów. Tak więc, żadna to łaska.

Co więcej. Wychodzi na to, że najwięcej na tymże skupie zarobią nie rolnicy, a - jak donosi Gazeta Wyborcza - przedsiębiorcy związani z PiS.

Rządowy skup malin, lub inaczej: na zlecenie spółki Skarbu Państwa - jak to określa Rafał Romanowski, skup malin w woj. lubelskim prowadzi m.in. firma Owocmix spod Opola Lubelskiego. Jej większościowym udziałowcem jest Robert Gogółka.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, Robert Gogółka to prawa ręka posła Kukiz'15 z Zamościa Jarosława Sachajki, który od ponad roku otwarcie popiera rząd Zjednoczonej Prawicy. Gogółka wspiera też finansowo stowarzyszenie Wschód Lubelskich Serc, którego prezesem jest Michał Stawiarski, syn marszałka województwa lubelskiego z PiS.

Sachajko razem z Gogółką założyli w Zamościu latem w 2016 r. Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów - Kukiz'15. Sachajko jest w nim przewodniczącym zarządu głównego, a Gogółka - skarbnikiem.

Jak przypomina GW, Robert Gogółka z list Kukiz'15 kilkukrotnie próbował zaistnieć w poważnej polityce. W 2015 r. startował do Sejmu, w 2018 r. do Sejmiku Województwa Lubelskiego, a w 2019 r. do Parlamentu Europejskiego. Zawsze przepadał z kretesem, mimo wysokich miejsc na listach.

Dziennikarze Gazety zapytali Roberta Gogółkę, w jakich okolicznościach jego firma została pośrednikiem w interwencyjnym skupie malin.

- Od dwóch lat biorę udział pracach rządowych w komisjach. Bywam tam. Pewnie dlatego dostałem propozycję, przyjąłem ją, bo posiadam doświadczenie na rynku - odpowiedział szef Owocmix.

- Ale to wzbudza podejrzenia - członek ugrupowania wspierającego rząd dostaje od niego fuchę. Mimo dużej konkurencji na rynku - dociekali dziennikarze GW.

- Jestem przedsiębiorcą, nie politykiem - broni się na łamach Gazety Gogółka. Jakby nie zauważając, że Kukiz'15 jest partią polityczną.

Jaką Owocmix dostanie prowizję od rządu za kilogram skupionych malin?

- W powiatach kraśnickim i opolskim jest kilkanaście, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt firm skupujących owoce, takich jak Owocmix. Ciekaw jestem, dlaczego rząd wybrał właśnie tę, która należy do przedsiębiorcy, którego partia przecież otwarcie wspiera rząd PiS - cytuje słowa jednego z producentów malin spod Kraśnika GW. A także te, które mówią o zarabianiu na tragedii rolnika.

Ale nie wszyscy rolnicy dostrzegają, że coś tu - w związku z ofertą resortu rolnictwa dotyczącą nagłego skupu malin - nie gra.

Problemem, Panie Pawle, jest to, że po raz kolejny na plecach rolników PiS uprawia po prostu swoją politykę, zamiast im realnie pomagać. A to chyba nie jest ok?

Będzie jeszcze gorzej

Dlaczego? Bo - jak wynika z nieoficjalnych informacji, za chwilę może powstać na rynku przetwórczym podmiot, który będzie miał całkowity monopol w tym zakresie. W tym kontekście wymienia się takie nazwy firm jak SVZ i Dohler. Aktualnie trwa rozpatrywanie przez UOKIK zgody na zakup (przejęcie). Smaczku dodaje tu (mój informator chce pozostać anonimowy) informacja, że Krajowa Grupa Spożywcza SA nie wyraziła zainteresowania kupnem firmy SVZ, gdy ta wyraziła chęć "sprzedania się".

Dlatego tym bardziej drażnią słowa wiceministra Romanowskiego, który na konferencji prasowej po raz kolejny podnosi kwestię wyprzedanych zakładów przetwórczych przez poprzednie rządy, przez co Polska utraciła siłę przebicia w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego, ale ani razu przy tym nie "pochwali się" co przez ostatnie osiem lat własnych rządów uczynił w tej materii PiS. Czy sukcesem ma być powołanie KGS SA, która jak się okazuje nie jest nawet zainteresowania inwestycją w zakład przetwórczy? To jak ma zamiar łamać "zmowy cenowe", o których tyle było mówione, gdy powstawała? Czy tym sposobem jest i będzie podpisywanie umów na skup interwencyjny z firmami kolegów?

Polacy sami sobie napytali biedy?

Warto tu przypomnieć jeszcze sytuację z 2018 r. w kontekście importu ukraińskich malin. Pada tu też nazwisko wiceministra Romanowskiego.

Ostatecznie, po protestach polskich plantatorów pomysł wzmacniania konkurencji za naszą wschodnią granicą na poziomie rządowym upadł, ale dopiero po miesiącu przepychanek. Jednak - jak twierdzi mój rozmówca, ekspert z branży sadowniczej - w jego ocenie realizacja tego projektu trwała nadal. Choć w nieco innej już formie.

Sami sobie napytaliśmy tej biedy z ukraińskimi malinami?