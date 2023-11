Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe będzie zarządzało ministerstwem rolnictwa. Wśród posłów wymienianych na urząd ministra wymienia się m.in. Zbigniewa Ziejewskiego. Także sam zainteresowany potwierdza, że istnieje taka możliwość.

Na samej deklaracji jednak poseł nie poprzestał. Ma klarowny plan na najbliższe miesiące i zapowiada, że w resorcie dojdzie do wielu zmian.

Ten resort trzeba gruntownie prześwietlić. Zobaczyć, co tam pozostało w każdej szafie – powiedział Ziejewski w rozmowie z dziennikarzami Gazety Wyborczej. - Pierwszym zadaniem powinno być sprawdzenie magazynów i uruchomienie skupu zboża. Związki zawodowe oczekują zmian w Elewarze. Na polach jest bardzo dużo kukurydzy i rolnicy pytają, kto to kupi. Krajowa Grupa Spożywcza była po to, by ułatwić skup produktów rolnych, a dziś nic się nie dzieje – przekonuje.