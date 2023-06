„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego” to analiza kondycji finansowej wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w Polsce. Od 2017 roku jest cyklicznie przygotowywany przez Fundację „Instytut Studiów Wschodnich”. Właśnie przedstawiono jego najnowszą edycję.

Jak zauważył prof. Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej, prowadzący dyskusję w trakcie konferencji zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP „kondycja finansowa samorządów w 2022 roku była słabsza niż rok wcześniej”.

- Nastąpił szybszy wzrost wydatków, niż przychodów, a to ze względu na rosnące koszty, szczególnie energetyczne. Jest zauważalne więcej Jednostek Samorządu Terytorialnego, które miały kłopoty ze zrównoważeniem budżetu – powiedział prof. Sierak.

Uczestnicy debaty: autorzy raportu i samorządowcy podkreślali, że w spadku dochodów JST największy udział miały mniejsze wpływy z podatków od osób fizycznych PIT.

- Zmiany podatkowe bezpośrednio wpłynęły na obniżenie dochodów samorządów. Powinniśmy koncentrować się na sposobach osiągania samodzielności finansowej JST – oświadczył prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dodał, że na gorszą sytuację finansową samorządów wpłynęło również „niedopasowanie się środków do zadań”, jakie realizują samorządy.

Jednak, jak zauważył Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu i Generalny Inspektor Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów „zmniejszenie dochodów z podatku PIT nie tylko obniżyło budżety samorządów, ale również budżet państwa”.

W rankingu w kategorii gminy miejskie najwyższe miejsce zajął mazowiecki Józefów, od lat plasujący się w czołówce gmin doskonale radzących sobie w sferze finansów.

Jak zaznaczył burmistrz Banaszek, „każdy samorząd jest inny” i ma swoje problemy oraz metody na ich rozwiązywanie.

W kategorii gmin wiejskich na pierwszym miejscu znalazły się podwarszawskie Michałowice. Na liście gmin miejsko-wiejskich Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) wyprzedził Mielno, turystyczną gminę z województwa zachodniopomorskiego.

- Nasz sukces to wynik ciężkiej pracy u podstaw. Największe dochody mamy z turystyki. W naszej gminie, która liczy ok. 4,5 tys. mieszkańców, w okresie letnim przebywa nawet 120 tys. ludzi. To ogromne wyzwanie i… ogromne wydatki – powiedziała Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.