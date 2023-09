Celem Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" jest - jak sama nazwa wskazuje - poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Od 2003 r. Konkurs Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego cieszy się niesłabnącą popularnością – wzięło już w nim udział ponad 23 tysiące gospodarstw indywidualnych, w tym 1 062 w jego tegorocznej edycji.

Ale czy faktycznie Konkurs wpłynął na poprawę bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych w kraju? Zdaniem prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik - tak.

- Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” jest bardzo ważnym elementem działalności prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ponieważ skutecznie przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w polskich gospodarstwach rolnych – promuje zasady ochrony zdrowia i życia na wsi. Potwierdzają to statystyki: liczba wypadków zgłaszanych przez rolników w ciągu 30 lat zmniejszyła się o ponad 80%, a wskaźnik wypadkowości obniżył się z 24,6 do 8,0 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Odnotowaliśmy także istotny spadek liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym – z 300 do 45 - przyznaje prezes Hadzik.