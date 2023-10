Kraje UE nabywają od Rosji znacznie więcej skroplonego gazu ziemnego (LNG) niż przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Według badania Global Witness, czołówkę rankingu największych nabywców kupujących rosyjski LNG objęły Hiszpania i Belgia plasując się zaraz za Chinami.

Tylko w samym okresie od styczeń do lipieca 2023 r., kraje UE zakupiły 22 mln m3 LNG w porównaniu do 15 mln m3 w tym samym okresie 2021 r. – co oznacza wzrost o 40%.

Wykorzystując ceny rosyjskiego LNG oszacowane przez Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem na podstawie spotowych i miesięcznych wartości handlowych, Global Witness przewiduje, że zakupy UE w 2023 roku będą warte 5,29 miliarda euro.

Kraje z UE kupiły 52% całego rosyjskiego eksportu LNG w okresie styczeń–lipiec 2023 r. w porównaniu do 49% w 2022 r. i 39% w 2021 r.

Jest to wzrost znacznie większy niż średni światowy wzrost importu rosyjskiego LNG, który wynosi obecnie ok. 6%. Kraje UE kupują obecnie większość rosyjskich dostaw, zabezpieczając w ten sposób jedno z najważniejszych źródeł dochodów Kremla w wojnie z Ukrainą.

Hiszpania i Belgia kupują razem więcej rosyjskiego LNG niż Chiny

Dochodzenie przeprowadzone przez Global Witness wykazało, że po inwazji Rosji na Ukrainę, Shell i TotalEnergys kontynuowały handel rosyjskim LNG.

Z analizy Global Witness z lipca br. wynika, że ​​Total jest największym nierosyjskim odbiorcą skroplonego gazu ziemnego z kraju, który od początku roku zakupił prawie 4,2 mln metrów sześciennych rosyjskiego LNG.

Z poprzedniej analizy przeprowadzonej przez Global Witness wynika, że ​​Shell kupował i sprzedawał 12% całego rosyjskiego eksportu, czyli ponad 7,5 m3 LNG, w okresie od marca do grudnia 2022 roku.

Hiszpania z kolei jest obecnie drugim co do wielkości konsumentem rosyjskiego LNG na świecie, zaraz za Belgią. Tylko w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r., Hiszpania kupiła 18% całkowitej sprzedaży rosyjskiego LNG, Belgia zakupiła 17% rosyjskiego LNG. Chiny zaś w tym samym okresie kupiły 20% rosyjskiego LNG.

Rosyjski gaz transportowany jest tankowcami LNG

Nie tylko Belgia i Hiszpania zakupują w dużych ilościach rosyjski LNG. Także Francja, Holandia, Grecja, Portugalia, Finlandia, Włochy a nawet i Szwecja również zostały wymienione przez Global Witness jako obecni konsumenci rosyjskiego LNG.

Liczby opierają się na danych dotyczących przesyłek pochodzących z firmy analitycznej Kpler. Od początku wojny UE zakazała importu rosyjskiego węgla i ropy naftowej, oszczędziła jednak import rosyjskiego gazu LNG.

Chociaż transport rosyjskiego gazu rurociągami został drastycznie ograniczony przez przepisy krajowe i wysadzenie rurociągu Nord Stream , wydaje się, że tankowce z rosyjskim LNG na masową skalę wpływają do europejskich portów.