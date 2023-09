Latarnik Wyborczy to stworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej narzędzie internetowe, które umożliwia łatwe porównanie twoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych, startujących w październikowych wyborach parlamentarnych.

Celem Latarnika jest wsparcie w podejmowaniu przemyślanych i świadomych decyzji wyborczych. Latarnik jest prosty w obsłudze, a zawarte w nim stwierdzenia przystępne. Latarnik jest dostępny na stronie: https://latarnikwyborczy.pl/ankieta/

Latarnik Wyborczy to stworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej narzędzie internetowe, które umożliwia łatwe porównanie twoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych. Źródło: Latarnik Wyborczy

Przy każdym stwierdzeniu możesz kliknąć w “wyjaśnienie”, by dowiedzieć się więcej o temacie stwierdzenia.

Jak działa Latarnik Wyborczy 2023?

Odnieś się do 20 stwierdzeń, które dotyczą kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych. Następnie Latarnik porówna Twoje odpowiedzi z odpowiedziami komitetów wyborczych i obliczy procentową zgodność.

Latarnik Wyborczy bazuje przede wszystkim na odpowiedziach komitetów wyborczych. Komitety mogą również krótko skomentować swoje odpowiedzi. Takie podejście gwarantuje obiektywizm i wiarygodność otrzymywanych wyników.

Twórcy Latarnika Wyborczego zwrócili się z prośbą o odpowiedzi do wszystkich komitetów. Jeśli odmawiają, to autorzy Latarnika Wyborczego 2023 zastrzegają sobie prawo do samodzielnego uzupełnienia ich poglądów po analizie programów i wypowiedzi medialnych. W takim wypadku na stronie z wynikami zamieszczane są odpowiednie oznaczenia.

Jak oblicza się stopień zgodności odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami komitetów?

Na każde ze stwierdzeń użytkownicy oraz komitety wyborcze udzielają jednej z odpowiedzi: „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się” lub „Nie mam zdania”.

Za poszczególne kombinacje odpowiedzi użytkownika i danego komitetu do każdego ze stwierdzeń przypisuje się następującą liczbę punktów:

jeżeli zarówno użytkownik, jak i komitet odpowiedzą „Zgadzam się” albo „Nie zgadzam się” – 3 punkty,

jeżeli użytkownik i komitet odpowiedzą „Nie mam zdania” – 2 punkty,

jeżeli użytkownik albo komitet odpowie „Zgadzam się” albo „Nie zgadzam się”, a druga strona odpowie „Nie mam zdania” – 1 punkt,

jeżeli jedna strona odpowie „Zgadzam się”, a druga „Nie zgadzam się” – 0 punktów.

odpowiedź „Tak” na pytanie „Czy ta kwestia jest dla Ciebie bardzo ważna?” mnoży razy dwa liczbę punktów.

Oznacza to jednoczesne zwiększenie limitu punktów dopasowanie, które można otrzymać za cały test.

Kolejny krok to zsumowanie punktów przypisanych do poszczególnych stwierdzeń. Następnie uzyskane w ten sposób punkty dopasowania są dzielone przez maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów.

Otrzymane w ten sposób wyniki są przedstawiane w postaci wykresu procentowej zgodności odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami każdego z komitetów wyborczych.

Dlaczego wyniki niektórych komitetów oznaczone są jako “nieoficjalne” w Latarniku Wyborczym?

Autorzy Latarnika chcą aby, był jak najlepszym narzędziem pomagającym w świadomym głosowaniu i wierzymy w prawo obywatelek i obywateli do zapoznawania się z programami komitetów wyborczych.

Dlatego zdecydowali się o samodzielnym uzupełnieniu poglądów komitetów, które nie udzieliły odpowiedzi. Uzupełnienie oparli na analizie ich programów i oficjalnych wypowiedzi.

Odpowiedzi uzupełnione przez autorów Latarnika samodzielnie są oznaczone w sekcji wyników jako “nieoficjalne”.

Autorzy Latarnika podkreślają że nie otrzymali odpowiedzi od komitetu Prawa i Sprawiedliwości.