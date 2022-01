Lidl i WWF zachęcają do ograniczenia spożycia mięsa

Lidl i WWF zachęcają konsumentów do aktywnego włączenia się w kampanię chroniącą planetę poprzez ograniczenie spożycia mięsa, co ma doprowadzić do zatrzymanie zmian klimatu. Istotą tych działań jest zachęcenie konsumentów do zmiany diety, na bardziej przyjazną Ziemi. - Na początek warto jeść więcej sezonowych warzyw i owoców oraz ograniczyć ilość spożywanego mięsa – czytamy w przesłanym komunikacie.

Organizatorzy przekonują w swoim komunikacie, że sposób odżywiania wpływa nie tylko na nasze zdrowie ale i na naszą planetę. Dlatego bez zmiany nawyków żywieniowych nie będziemy w stanie zapobiec katastrofie klimatycznej.

Fleksitarianizm receptą na problemy planety?

Co proponują? Przede wszystkim ograniczenie spożywania mięsa na rzecz większego udziału warzyw i owoców. „Jedną ze zmian, które możemy dokonać, jest nasz jadłospis – wystarczy zacząć od ograniczania ilości spożywanego mięsa przy równoczesnym wprowadzeniu do naszej diety większej liczby porcji warzyw i owoców. Częstsza konsumpcja warzyw i owoców ma również dobry wpływ na zdrowie człowieka.”

Według raportu WWF „Bending the curve: The restorative power of planet-based diet” globalny system żywieniowy jest odpowiedzialny m.in. za 27% emisji gazów cieplarnianych. Przyjęcie diety przyjaznej planecie może zmniejszyć:

· globalne emisje gazów cieplarnianych związanych z żywnością o co najmniej 18% (dieta fleksitariańska) do nawet 34% (dieta wegańska);

· globalną utratę różnorodności biologicznej o 5% (dieta fleksitariańska) do nawet o 46% (dieta wegańska);

· zmniejszyć przedwczesną śmiertelność o 19%.

„Zmiana klimatu to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Dlatego w Lidl Polska wdrożyliśmy strategię klimatyczną oraz od lat podejmujemy proekologiczne działania. Jednym z nich jest współpraca z Fundacją WWF Polska, która jest ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Głęboko wierzymy, że dzięki naszej wspólnej akcji, klienci dowiedzą się, jak duży wpływ na Ziemię ma rodzaj spożywanych przez nas posiłków. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do kampanii edukacyjnej i spróbowania diety, która jest dobra dla zdrowia oraz przyszłości naszej planety” – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

„Skutki kryzysu klimatycznego, który pogłębia się od lat, są odczuwalne dla całej ludzkości. Coraz częściej musimy mierzyć się z anomaliami pogodowymi, suszami czy powodziami. Jedną z przyczyn obecnej sytuacji jest coraz większa emisja gazów cieplarnianych, która powstaje m.in. w wyniku przemysłowej hodowli zwierząt. Możemy zmniejszyć wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne i układać nasz jadłospis tak, by był przyjazny dla naszej planety – jedną z zasad jest ograniczanie ilości spożywanego mięsa na rzecz większej konsumpcji warzyw i owoców. Dzięki współpracy z Lidl Polska dotrzemy z naszą wspólną kampanią edukacyjną do milionów Polaków” – komentuje Katarzyna Karpa-Świderek, Rzeczniczka Prasowa WWF Polska.

Problem jest bardziej złożony?

Być może w walce o zdrowie konsumentów ale i o planetę w przyszłości doczekamy się również kampanii informacyjnej dotyczącej ograniczenia popularnego dodatku do żywności - oleju palmowego, czy też unikania produktów go zawierających.

Wątpliwości co do jego stosowania wzbudza nie tylko niekorzystny wpływ na zdrowie konsumentów spożywających żywność z jego udziałem, ale i wątpliwa produkcja, która jest poza kontrolą. W Malezji i Indonezji od lat dochodzi do masowej wycinki oraz podpaleń lasów tropikalnych w celu zyskania terenów na rzecz uprawy olejowca gwinejskiego z którego jest pozyskiwany wspomniany olej. Działania te mają nie tylko negatywne konsekwencje dla środowiska ale i lokalnych społeczności Zobaczymy. Póki co, warto wczytywać się w etykiety produktów, które kupujemy i spożywamy.