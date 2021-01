Lidl kupi od rolnika krzywe buraki, których nikt nie chciał

Miały być proste i podłużne, jednak wyrosły zakrzywione, mowa tu burakach w kształcie rogalików. Mimo, że kształt nie wpływa na ich wartość odżywczą, to jednak odbiorcy nie chcieli takiego towaru. Buraki za sprawą mediów zyskały na popularności, a ich zakup zadeklarował Lidl Polska.

Jak informowaliśmy pod koniec minionego roku Mieczysław Miszczak, rolnik z powiatu łęczyckiego w woj. łódzkim, zebrał około 1,5 tysiąca ton bulw, ale nie wiedział gdzie je zbyć, ponieważ wszystkie były krzywe – zagięte niczym rogale albo końskie podkowy. Takich warzyw nie chcą ani sieci handlowe, ani przetwórnie, ani nawet sprzedawcy na miejskich targowiskach – słyszeliśmy z ust rolnika.

- W dyskontach obowiązuje standaryzacja produktów, która takie jak u mnie krzywe warzywa z obrotu wyklucza. Przemysł też takich nie chce, bo nie ma sposobu na ich odpowiednią maszynową obróbkę. Gdy zawiozłem trochę korzeni na rynek hurtowy w Łodzi, właściciele warzywniaków też się dziwili, dlaczego buraki takie zakrzywione i kupować nie chcieli – wyjaśniał.

Dzisiaj dowiadujemy się o dalszych losach zebranych płodów. Okazuje się, że Lidl Polska kupi od rolnika zakrzywione buraki, w imię zasady "zero waste".

- O sprawie Pana Mieczysława Miszczaka dowiedzieliśmy się z mediów. Zgłosiliśmy się do rolnika z propozycją zakupu niedoskonałych warzyw. Wierzymy, że klienci mimo to wykorzystają buraki w kuchni i w ten sposób wspólnymi siłami unikniemy zmarnowania buraków – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska, czytamy w dlahandlu.pl.

- Cieszę się, że mój apel medialny został wysłuchany i Lidl zdecydował się na zakup warzyw. To dla mnie spora ulga. W przyszłym tygodniu moje gospodarstwo zapewni dostępność buraków w sklepach sieci Lidl na terenie całej Polski. Wierzę, że współpraca z dużymi sieciami handlowymi to szansa na rozwój małych i średnich gospodarstw – dodaje Mieczysław Miszczak.

Nieperfekcyjne buraki w cenie 0,99 zł /1 kg pojawią się we wszystkich sklepach Lidl Polska od poniedziałku, 18 stycznia.

Chcesz sprzedać, bądź kupić płody rolne? Zostaw ofertę na gielda.rolna.pl!