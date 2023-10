Dyskont Lidl zapowiedział, że obniży w Niemczech ceny wegańskich produktów - zamienników mięsa i zrówna je z cenami produktów pochodzenia zwierzęcego. Obecnie żywność wegańska jest znacznie droższa, niż jej mięsne odpowiedniki.

Władze spółki Lidl zapowiedziały, że w przyszłości prawie cały asortyment wegańskiej marki własnej „Vemondo” będzie dostępny w cenach porównywalnych produktów pochodzenia zwierzęcego - donosi niemiecki Agrarheute. Obecnie żywność wegańska w dyskontach firmy jest znacznie droższa, niż jej mięsne odpowiedniki.

Substytuty w cenie mięsa

W ten sposób firma chce przekonać do swoich produktów bezmięsnych nie tylko zwolenników diety wegańskiej, ale także do tzw. fleksitarian, którzy okazjonalnie spożywających produkty pochodzenia zwierzęcego. -Dzięki dostosowaniu cen chcielibyśmy w większym stopniu zachęcać klientów do wypróbowania roślinnych alternatyw, choć cena nie jest decydującym kryterium – wyjaśnił dyrektor zarządzający Lidla, Christoph Graf. Jak zauważył, dyskont ujawnia zawartość białka roślinnego w swoim asortymencie, by pomóc w wyborze klientom.

Jak podaje Lidl, oferta jego własnej marki Vemondo wprowadzonej na rynek w 2020 roku obejmuje obecnie ponad 100 pozycji, oraz aż 650 innych produktów wegańskich.