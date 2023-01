Od 24 stycznia br. będzie można stosować mąkę ze świerszczy przy produkcji chleba, ciastek, a nawet i w pizzy. UE rozporządzeniem 2023/5 z dnia 3 stycznia br. zezwala na wprowadzenie do obrotu krajów UE produktów spożywczych, w których wykorzystano proszzek ze świerszcza domowego (Acheta domesticus).

Co ciekawe tylko jedna firma otrzymała pozwolenie na 5 lat, czyli do 24 stycznia 2028 r. na wykorzystywanie mąki ze świerszcza domowego do wyrobu żywności na rynku Unii Europejskiej.

Na razie tylko Cricket One Co. Ltd może wprowadzać od 24 stycznia br. produkty spożywcze (ciastka, chleby), do wytworzenia których wykorzystała sproszkowane świerszcze domowe na terenie całej Unii Europejskiej, czyli też i w Polsce.

Nie oznacza to że w kolejnych latach, inni producenci nie wykorzystają zezwolenia na wykorzystanie mąki ze świerszcza domowego w swoich produktach spożywczych.

Hodowla domowych świerszczy w polskim rolnictwie?

Ciekawe jak zapatrują nasz rodzimy sektor rolny na hodowle domowych świerszczy w celu produkcji mąki ze... świerszczy domowych?

Do optymalnej hodowli świerszczy domowych potrzebna jest nie tylko odpowiedni szczelny, ale zapewnić odpowiednie warunki takie jak wilgotność, wentylacja, ogrzewanie oraz substrat.

Na substrat idealnie nadaje się ziemia ogrodowa wymieszana razem z piaskiem czy włókno kokosowe. Nie są to bardzo wymagające gatunki do hodowli, ale znając unijnych biurokratów na pewno stworzą odpowiednie przepisy dotyczące hodowli świerszczy domowych wykorzystywanych do produkcji spożywczej.

Do tej pory hodowało się świerszcze na potrzeby karmienia zwierząt ale po 2023 r. być może pojawią się skupy świerszczy i może dotacje na hodowlę do celów spożywczo-rolnych.

Więc może mączka ze świerszczy do paszy hodowlanej? Kto wie w przyszłości UE wszystko jest możliwe...