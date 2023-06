Sześć traktorów marek Claas i John Deere, które skradziono w Wielkiej Brytanii i Andorze, małopolscy policjanci odnaleźli w gminie Szaflary. Zatrzymano podejrzanego o paserstwo.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ujawnili na terenie gminy Szaflary 6 ciągników rolniczych, które zostały skradzione w Andorze i Wielkiej Brytanii.Oprócz tego odzyskali kilkadziesiąt falowników do instalacji fotowoltaicznych, które zostały zrabowane podczas transportu do Czech. Zatrzymano 38-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty paserstwa i grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak czytamy w policyjnej relacji, funkcjonariusze przeszukali pewną posesję na terenie gminy Szaflary, wynajmowaną przez przedsiębiorstwo zajmujące się hurtową sprzedażą części do pojazdów.

Traktory i falowniki

"W wyniku przeszukania naczepy zaparkowanego tam ciągnika siodłowego ujawniono ciągnik rolniczy marki Claas Arion 420, pochodzący z kradzieży na terenie Andory. Z kolei podczas przeszukania znajdującego się tam magazynu, ujawniono i zabezpieczono 5 ciągników rolniczych marki John Deere, utraconych w wyniku kradzieży na terenie Andory i Wielkiej Brytanii, oraz 76 sztuk falowników do instalacji fotowoltaicznych pochodzących z kradzieży dokonanej podczas transportu zmówienia z Holandii do Czech." - informuje KPP w Nowym Targu.

Paser wpadł, śledztwo trwa

Tego samego dnia do sprawy zatrzymano 38-letniego przedsiębiorcę z powiatu nowotarskiego, który dysponował skradzionymi traktorami. Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu usłyszał on zarzut paserstwa mienia znacznej wartości. Prokurator zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w kwocie 30 000 zł, policyjny dozór, oraz zakazu opuszczania kraju. Za zarzucane przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Odzyskano ciągniki rolnicze o wartości 1,5 miliona złotych. Pojazdy wrócą do prawowitych właścicieli. Międzynarodowe śledztwo w sprawie kradzieży maszyn wciąż trwa. Policja chce ustalić personalia wszystkich osób, zamieszanych w kradzieże i nielegalne zbywanie skradzionego sprzętu.