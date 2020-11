Marciniak: Zielony Ład doprowadzi do wzrostu cen żywności

Jak zauważa Mirosław Marciniak, nadal brak jest konkretnych informacji ile rolnik dostanie za przejście na Zielony Ład i na produkcję ekologiczną. Podkreśla również, że obecnie nikt w Komisji Europejskiej nie jest w stanie określić, ile to będzie kosztowało i jak duży będzie wzrost cen żywności.

Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków rolnych z firmy InfoGrain, był uczestnikiem debaty „Zielony Ład w praktyce” podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine. W tej strategii UE zaplanowane jest wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się na zrónoważone praktyki produkcji żywności. Jednak, czy wiadomo jak duże będzie wsparcie dla rolników?

-Dziś mówimy tylko o ogólnikach, nikt do końca nie wie jakie będą te kwoty, mówi się o ogólnej puli środków na Wspólną Politykę Rolną, natomiast brak konkretów, ile rolnik dostanie za przejście na Zielony Ład i na produkcję ekologiczną. Podejrzewam, że nikt w Komisji Europejskiej nie jest w stanie określić, ile to będzie kosztowało rolnika, jaki będzie wzrost cen żywności – bo on na pewno będzie – tylko dziś nie jesteśmy w stanie określić jak duży będzie to wzrost. I czy te środki, które będą w ramach rekompensaty przyznane rolnikom wystarczą aby pokryć straty, które rolnik poniesie z tytułu mniejszej produkcji - podkreśla Marciniak.

Dodatkowo analityk zauważa, że spełnienie założeń Zielonego Ładu doprowadzi do tego, że produkcja w Europie będzie mniejsza, a to będzie miało konsekwencje dla rynków światowych. Według niego wpłynie to na wzrost cen na całym świecie.

- Zapłaci za to w pierwszej kolejności rolnik, bo nie będzie korzystał na tych wzrostach cen. Będzie musiał produkować mniej, będzie brał rekompensaty, natomiast skorzystają na tym farmerzy w innych krajach, którzy będą musieli zaspokoić ten głód - powiedział nasz rozmówca.