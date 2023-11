Proces tworzenia nowego rządu idzie dosyć mozolnie. Dopiero trzy tygodnie po wyborach parlamentarnych prezydent wskazał osobę, której powierzył misję utworzenia nowego rządu, a także wskazał marszałka seniora, którego zdaniem jest zwołanie pierwszego posiedzenia nowego sejmu.

Wśród typowanych na marszałka seniora byli Antoni Macierewicz (75 l.), Jarosław Kaczyński (74 l.), Ryszard Terlecki (74 l) i Bogusław Wołoszański (73 l.). Koniec końców stanowisko zostało powierzone Markowi Sawickiemu, który ma najdłuższy staż parlamentarny ze wszystkich posłów – aż 30 lat.

Nowy marszałek senior nominację przyjął z zaskoczeniem, ale też z zadowoleniem.

Było to dla mnie duże zaskoczenie, ale panu prezydentowi się nie odmawia. Przyjąłem to z satysfakcją i oznajmiłem, że te obrady przeprowadzę zgodnie z konstytucją, zwyczajem parlamentarnym i postaram się godnie - podkreśla Sawicki.

Zadowolenie słychać w macierzystej partii Sawickiego, PSL-u.

Entuzjazmu nie brakuje także po stronie partii rządzącej.

Wśród głosów pełnych zadowolenia i entuzjazmu zdarzają się też takie, które sugerują, że Marek Sawicki jest „koniem trojańskim”, który już od dawna mocno skręca w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Domysłów tych nie uspokoją zapewne słowa Tomasza Sakiewicza, dziennikarza bardzo blisko związanego z partią rządzącą.

W rozmowie z dziennikarzami Rzeczpospolitej padło pytanie, czy za powierzeniem mu tej funkcji stoi zachęta do współpracy między PSL a PiS.

Nie było nawet cienia ze strony pana prezydenta jakiejś zachęty czy mowy o współpracy – zapewnił Sawicki. - Natomiast wydaje mi się, że ta jego decyzja wynika z jasnego stanowiska naszego wspólnego klubu Trzeciej Drogi, kiedy jeszcze na długo przed wyborami, w styczniu, podjęliśmy decyzję o tym, że idziemy wspólnie do wyborów, że tworzymy własną listę i tym naczelnym hasłem było: "Dość kłótni, do przodu!" - dodał.

Jednocześnie nowy marszałek senior jasno dał do zrozumienia, że decyzje o koalicji zostały już podjęte.

Czy nie jest znana uchwała PSL-u z Rady Naczelnej z soboty? No bo najwyraźniej niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości nie przetworzyli jej treści. No to niech sobie ją przeczytają i proszę nie pytać mnie o wyobrażenia, bo ja jestem starym ludowcem, który respektuje porządek prawny w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jednogłośna uchwała zobowiązuje nas wszystkich. Tu już nie ma żadnej dyskusji i zastanawiania się - dodał. - To nie tylko ja mówię, ale to całe Polskie Stronnictwo Ludowe jasno wypowiedziało się w tej sprawie - zaznaczył.