Marokańskie służby przechwyciły w Casablance 1,37 tony kokainy ukrytej w mrożonych rybach - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na doniesienia marokańskiej policji.

Narkotyki ukryto w ładunku importowanych mrożonych ryb, znalezionych w firmie dystrybucyjnej. Według wstępnych ustaleń ładunek przypłynął z jednego z krajów Ameryki Łacińskiej przez Hiszpanię - przekazała marokańska policja. Mrożone ryby z nielegalną zawartością składowane były w kilku miejscach.

Wykrycie ładunku stało się możliwe dzięki doniesieniu, jakie wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Narodowego - marokańskiej służby bezpieczeństwa. Dyrekcja wszczęła dochodzenie zgodnie z międzynarodowymi normami współpracy w zakresie bezpieczeństwa, by ustalić szczegóły dotyczące przemytu kokainy, a także jej pochodzenia i drogi, jaką ładunek pokonał, zanim dopłynął do Maroka. (PAP)