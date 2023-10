Do wyborów zostały dwa tygodnie, a atmosfera wyborcza jest coraz gorętsza. Dzisiaj odbywają się dwa duże wydarzenia polityczne – Marsz Miliona Serca organizowany przez opozycję w Warszawie i Konwencja PiS w Katowicach.

Obydwa wydarzenia są bardzo ważne dla wyborców każdej z partii. Marsz Miliona Serc rozpoczął się w samo południe na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przeszli ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcili w prawo, w aleję Jana Pawła II, a stamtąd ronda "Radosława".

Opozycyjny Marsz Miliona Serc w Warszawie

Policja zapewnia, że manifestacja odbywa się w pokojowej atmosferze.

Wygramy te wybory – zapewnia Platforma Obywatelska ilustrując swoją wypowiedź zdjęciem tysięcy ludzi zgromadzonych w Warszawie.

Niemożliwe stało się możliwym. Widzę to morze serc. Kiedy widzę te setki tysięcy uśmiechniętych twarzy, to dobrze czuję, że przychodzi ten przełomowy moment w historii naszej ojczyzny - powiedział szef PO Donald Tusk, inaugurując marsz. - Tej siły już nic nie zatrzyma. Tak jak powiedziałem, ten olbrzym się obudził. Niech tam nikt u góry nie ma złudzeń w szeregach władzy. Ta zmiana jest nieuchronna, na lepsze - przekonywał lider Platformy.

Rzecznik stołecznego ratusza poinformował, że w marszu bierze udział ponad milion osób – cała trasa marszu jest szczelnie wypełniona przez ludzi. Informacje te podał również Donald Tusk.

Frekwencyjna klapa Marszu Miliona Serc?

Jednocześnie media społecznościowe zalały wpisy polityków partii rządzącej, którzy ogłosili, że Marsz Miliona Serc jest frekwencyjną klapą.

Klęska Tuska! Kompletna klapa frekwencyjna w Warszawie marszyku hejtu Donalda Tuska. Miał być 1 milion, a jest...60 tysięcy przywiezionych w autokarach zwolenników proniemieckiej PO. Oni wiedzą, że przegrają! Precz z Tuskiem - sługusem Berlina! – napisał na Twitterze Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa.

A tymczasem w Warszawie... D. #Tusk zera się pomyliły. Z miliona zrobiło się 10 razy mniej?To jak z pieniędzmi za czasu jego rządów – komentuje Przemysław Czarnek.

Dziś serce Polski bije w Katowicach, a nie na spędzie pustych serc w Warszawie – napisał Ryszard Terlecki.

Jest dla mnie wielką radością, takim publicznym szczęściem, że jesteśmy tu dzisiaj wszyscy razem. Chcę pozdrowić tych, którzy podjęli swoją robotę, swoje działania i są dzisiaj, gdzie indziej - liderów innych demokratycznych partii politycznych: (szefa PSL) Władysława Kosiniaka-Kamysza i (lidera Polski 2050) Szymona Hołownię - robią swoją dobrą pracę dzisiaj. Pozdrówcie ich serdecznie" - powiedział szef PO.

Po dojściu do ronda Radosława uczestnicy odśpiewali hymn państwowy.

Partia rządząca gromadzi zwolenników na Konwencji

Także partia rządząca nie próżnuje. W katowickim Spodku odbywa się duża konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Hasłem przewodnim konwencji jest "Bezpieczna Polska".

Jak mówią uczestnicy spotkania w Spodku konwencja ma charakter mobilizacyjny dla struktur partii na ostatniej prostej kampanii, ma dać energię do intensywnej kampanii bezpośredniej

W tych wyborach Polacy odpowiedzą nie tylko na pytanie, jaka i czyja będzie Polska, ale i na pytanie najważniejsze: czy Polska będzie istniała. Odpowiemy na pytanie, czy Polska będzie landem europejskim, prowincją, czy suwerennym krajem - stwierdził Mateusz Morawiecki. - 15 października na stole leżeć będą dwie wizje naszej ojczyzny: polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska. To jest ten wybór, czy chcemy, żeby Polska była rządzona przez politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego, czy przez politycznego męża Angeli Merkel - wskazał Morawiecki. - Czuję, że jest z nami moc. Czuję, że z Wami mogę iść na koniec świata! Dziękuję Wam za wsparcie! Zwyciężymy! – zapewniał Morawiecki.

Uczestnicy konwencji wypełnili halę katowickiego Spodka. Wśród zebranych na znajduje się wielu przedstawicieli rządu i najważniejsi politycy PiS. Po wydarzeniu liderzy mają wyruszyć w dalszą trasę po Polsce.

Pozostałe partie również w trasie

Polityczną pracę odbywają też Liderzy Trzeciej Drogi, którzy spotykają się z Polakami w ramach cyklu #1000spotkań.

Słyszymy serdeczny głos z #MarszMilionaSerc w naszą stronę. Dobrze, że marsz się odbywa w Warszawie. Każdy ma swoje zadanie do wykonania. My jesteśmy na naszym marszu po Polsce w ramach #1000spotkań – docieramy do nawet najmniejszej miejscowości.

Także Konfederacja kontynuuje swoja trasę po Polsce. Dzisiaj wieczorem odbędzie się spotkanie w Łodzi.