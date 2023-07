W trakcie zbioru wiśni doszło do nieszczęśliwego wypadku, podczas którego 61 -letni mężczyzna został przejechany kołem maszyny rolniczej.

Poszkodowany, z poważnymi obrażeniami, został przetransportowany do szpitala.

Wypadek miał miejsce w jednym z sadów. Zarówno poszkodowany w wydarzeniu mężczyzna, jak i kierowca ciągnika byli trzeźwi.

Do wypadku doszło w czwartek tuż po godzinie 17.00 w miejscowości Ludwików w powiecie opolskim. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z sadów miał miejsce wypadek w trakcie wykonywania prac rolniczych.

– Na miejscu policjanci ustalili, że w trakcie otrząsania wiśni 61-letni mężczyzna w nieznanych okolicznościach dostał się pod koło służącej do zbioru wiśni maszyny podpiętej do ciągnika. Z obrażeniami ciała śmigłowcem ratunkowym został przetransportowany do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – relacjonuje aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej Policji dla portalu lublin112.