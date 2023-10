Zobacz galerię

Dwie poważne kolizje drogowe miały miejsce po tym, jak wyjeżdżające z pola maszyny rolnicze zanieczyściły jezdnie grubą warstwą błota. Dwie kobiety trafiły do szpitala.

Z powodu jezdni pokrytej grubą warstwą błota naniesionego z pobliskiego pola dwa auta wpadły w poślizg i uderzyły w drzewo - donosi Komenda Powiatowa Policji w Lęborku na Pomorzu.

Dwa auta wjechały w drzewa

Groźne kolizje miały miejsce w rejonie wsi Wrzeście, w gminie Wicko. Wczesnym rankiem policjanci zostali powiadomieni, że kierująca volkswagenem 38-latka na śliskiej nawierzchni wpadła w poślizg, zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. Nim jeszcze drogówka dotarła na miejsce, doszło tam do kolejnego zdarzenia. W drzewo wjechała kolejna 38-latka kierująca osobowym volvo.

Błoto z pola na drodze

"Obie kierujące zostały przewiezione do szpitala, ale na szczęście okazało się, że nie odniosły poważniejszych obrażeń." - czytamy w policyjnym komunikacie. Policjanci ustalili, że kobiety straciły panowanie nad pojazdami, bo droga pokryta była kilkucentymetrową warstwą błota. Błoto naniesione zostało z pobliskiego pola, gdzie poprzedniego dnia prowadzono prace polowe.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i dowody, sporządzili oględziny miejsca zdarzenia i ustalili dane osób, które poruszały się pojazdami rolniczymi. Droga została częściowo uprzątnięta z zanieczyszczeń, a na wniosek mundurowych zarządca drogi ustawił w tym miejscu tymczasowe oznakowanie ostrzegające o śliskiej nawierzchni i ograniczające prędkość do 30 km/h." - podaje policja.

Rolnikowi grozi grzywna

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Podjęli już czynności w sprawie wykroczenia z art. 91 kodeksu wykroczeń, w myśl którego: „kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zł.”

"Kierowcom przypominamy, że prędkość pojazdu powinna być dostosowana nie tylko do ograniczeń ustanowionych znakami, ale również do warunków w jakich ruch się odbywa. Do rolników apelujemy o zadbanie o stan drogi po zakończonych pracach polowych." - apelują policjanci z KPP w Lęborku.