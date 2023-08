Zobacz galerię

Ktoś wywiózł na nieużytki pod Wołominem zużyte baterie do samochodów elektrycznych. Jedna z nich się zapaliła.

Z pożarem porzuconych baterii od samochodów elektrycznych zmagali się przez wiele godzin strażacy z PSP Wołomin, OSP Jasienica, OSP Tłuszcz i OSP Chrzęsne, w województwie mazowieckim. Dzikie wysypisko takich niebezpiecznych odpadów urządził sobie ktoś na nieużytkach w miejscowości Jasienica, w gminie Tłuszcz. Gdy strażacy przybyli na miejsce okazało się, że pali się jeden z 5 porzuconych akumulatorów z samochodów elektrycznych.

"Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie zbudowali nieruchome stanowisko gaśnicze, by podać wodę na pożar. Na bieżąco kontrolowali temperaturę baterii przy pomocy kamery termowizyjnej. Po ugaszeniu umieszczono akumulator w przygotowanym dole wyłożonym folią i zalano go wodą. Miejsce działań wraz z akumulatorami zostało przekazane pracownikom Urzędu Gminy Tłuszcz do utylizacji." - czytamy w relacji na stronie Komendy Powiatowej PSP w Wołominie.