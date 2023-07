GUS opublikował najnowsze dane na temat długości życia w Polsce. Generalnie żyjemy coraz dłużej. W porównaniu do danych z 1990 roku mężczyźni w Polsce żyją dłużej o 7,2 roku (do 73,4 roku), a kobiety o 5,9 roku (do 81,1 roku). Niestety, mężczyźni na wsi żyją krócej niż mężczyźni w miastach, a najkrócej żyją mężczyźni mieszkający w województwie łódzkim...

Jak wynika z najnowszego raportu GUS "Trwanie życia w 2022 roku", w 2022 r. przeciętny mężczyzna w Polsce żył 73,4 lat, a kobieta 81,1.

W porównaniu do 2021 r. mamy wzrost o 1,6 roku dla mężczyzn i 1,4 roku dla kobiet. Prawdziwą różnicę widać jednak, gdy cofniemy się 33 lata wstecz - do 1990 r. Porównując do tego okresu przeciętny mężczyzna żyje o 7,2 roku dłużej, a przeciętna kobieta o 5,9 roku.

Co ciekawe, wyższa w porównaniu do kobiet umieralność wśród mężczyzn w Polsce to "zjawisko" podobne jak w innych krajach, jednak - jak podkreśla GUS - skala tego zjawiska jest znacznie większa niż w większości krajów europejskich.

W 2022 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 73,7 roku i było o 0,7 roku dłuższe niż dla mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 81 lat i było o 0,1 roku krótsze niż dla kobiet na wsi. Różnica między kobietami a mężczyznami mieszkającymi w miastach wynosiła 7,3 roku (w 1991 r. – prawie 9; w 2001 – 7,8), natomiast na wsi – 8,1 roku (w 1991 r. – 9,7, w 2001 – 8,8).

Najdłuższym trwaniem życia, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, charakteryzował się w 2022 r. makroregion wschodni – odpowiednio 73,9 oraz 82,2 roku. Natomiast najkrótsze odnotowano w makroregionie centralnym (72,4 roku dla mężczyzn i 80,5 roku dla kobiet).

Najkrócej żyją mężczyźni w woj. łódzkim

W ostatnich trzech dekadach obserwowano wydłużanie się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, dla których w latach 1990-2019 średnie trwanie życia wydłużyło się o co najmniej 8 lat. W okresie tym najniższy wzrost notowano w województwie lubelskim i świętokrzyskim (7,1 roku). Dla kobiet największy przyrost trwania życia zanotowano w województwie opolskim i pomorskim (7,1 roku), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim (6 lat).

Co ciekawe również, w Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim.

- W 2022 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami wskaźnika dla mężczyzn wynosiła 2,8 roku. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie łódzkim (72,1 roku), natomiast najdłużej w województwie małopolskim (74,9 roku). Wśród kobiet zróżnicowanie jest niewiele mniejsze i wynosi 2,6 roku. Kobiety żyły najkrócej w województwie łódzkim (80 lat), a najdłużej w podlaskim (82,6 roku) - podaje GUS.

GUS podaje, że wyższa umieralność wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet jest wyraźnie widoczna we wszystkich województwach. W zeszłym roku dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet była największa w podlaskim (8,9 roku), a najniższa w kujawsko-pomorskim (6,9 roku).

Urząd zwraca też uwagę na skutki pandemii COVID-19.

- Trwanie życia w latach 2020 i 2021 r., uległo znacznemu skróceniu w porównaniu do 2019 r. o 2,3 roku w przypadku mężczyzn oraz o 2,1 roku w przypadku kobiet. Ta niekorzystna tendencja uległa odwróceniu w 2022 r. i trwanie życia ponownie wzrosło (w porównaniu do 2021 r. o 1,7 roku dla mężczyzn i 1,4 dla kobiet) - pisze w raporcie GUS.

Polska na tle innych państw Europy

GUS zauważa, że porównując do danych Eurostatu, pod względem przeciętnego życia mężczyzn Polska zajmowała 25 miejsce na 34 kraje uwzględnione w analizie. Wyprzedzamy: kraje bałkańskie (Bułgarię, Serbię, Czarnogórę, Macedonię Północną), kraje karpackie (Węgry, Rumunię, Słowację) oraz kraje bałtyckie (Łotwę i Litwę). W przypadku kobiet, Polska była o jedną pozycję wyżej w tym zestawieniu, gdyż oprócz wymienionych już krajów dodatkowo przeciętne trwanie życia było dłuższe niż w Albanii.