Ostatni czas jest bardzo gorący w rolnictwie. Protesty, negocjacje, obietnice. W przestrzeni publicznej padają różne kwoty, które mają otrzymać rolnicy w związku z importem zbóż i oleistych z Ukrainy. Rządzący mówią o 10 mld złotych, które trafi do kieszeni producentów, unijny komisarz ds. rolnictwa wskazuje na niższą sumą – 7,5 mld zł. Dyskusja na temat sytuacji na rynku zbóż odbyła się także w Sejmie. Handel z Ukrainą był tematem numer jeden.

Komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej mówił o decyzjach, które podejmowała Komisja Europejska wobec trudnej sytuacji na rynku zbóż, która ma związek z rosyjską agresją na Ukrainę i zniesieniem ceł pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą.

Głos zabrali także posłowie. Wskazywali na krótkowzroczność rządu i wytykali mu popełnione błędy w związku z importem płodów rolnych. Pytali, czy skala pomocy finansowej zapowiedzianej przez rząd i Komisję Europejską to kwestia zaradności, czy ich porażki?

Gorzkich słów pod adresem rządu nie szczędzili rolnicy. Pytali, jak w przyszłości można uregulować handel z rolniczą potęgą, jaką jest Ukraina.

Prezentujemy najważniejsze wypowiedzi, które padły podczas wspomnianego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, podczas którego gościem specjalnym był Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa. Wypowiedź premierową komisarza przytaczamy w całości.

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa był gościem podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się w miniony poniedziałek. Oprócz posłów na sali zgromadzili się przedstawiciele rządu oraz rolnicy i szefowie niektórych związków rolniczych. Licznie stawiły się także media. Wprawdzie nie pierwszy raz Janusz Wojciechowski przybył do polskiego parlamentu, jednak właśnie ta wizyta ze wszystkich dotychczasowych elektryzowała najbardziej. Przecież dopiero co rolnicy zeszli z dróg, a Polska po przystawieniu pistoletu do głowy Komisji Europejskiej wymusiła zakaz na przywóz do Polski z Ukrainy m.in. pszenicy, kukurydzy i rzepaku. Wysoką temperaturę dyskusji o imporcie z Ukrainy miał obniżyć komisarz. Od jego wystąpienia rozpoczęło się kilkugodzinne posiedzenie sejmowej komisji.

Komisarz o decyzjach

Janusz Wojciechowski mówił około 40 minut, a następnie słuchał co mają do powiedzenia posłowie i rolnicy, następnie odpowiadał na ich pytania. Dyskusja dotyczyła w dużej mierze rynku zbóż.

W swoim monologu komisarz mówił m.in. o bezprecedensowej w historii UE pomocy finansowej dla rolników na jaką wydała zgodę Komisja Europejska w związku z agresją rosyjską na Ukrainę. Wymieniał po kolei decyzje, jakie podjęła Komisja w sumie wyliczając jej wartość na 1,6 mld euro, czyli około 7,5 mld zł.

Zauważył, że jednym z elementów pomocy Ukrainie była liberalizacja handlu pomiędzy krwawiącym Kijowem a Wspólnotą Europejską. Ta liberalizacja rozpoczęła się w 2014 r., a jej dopełnieniem było całkowite zniesienie ceł w połowie 2022 r., w tym ceł na produkty rolno-spożywcze.

Komisarz mówił przede wszystkim o sytuacji na rynku zbóż. Unijne kraje sąsiadujące z Ukrainą przyjęły najwięcej zbóż, w sumie ponad 10 mln t, z czego tylko do Polski docelowo przywieziono ponad 3 mln t. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że przez polsko-ukraińska granicę przejechały 4,1 mln t zbóż, z czego niespełna 3,4 mln t zostało w naszym kraju, a 0,74 mln t przejechało przez nasz kraj tranzytem. Skala importu z Ukrainy w stosunku do całej polskiej produkcji zbóż w jednym sezonie wyniosła 10%.

Janusz Wojciechowski podkreślił, że Polska korzysta na otwarciu granic pomiędzy Ukrainą a Wspólnotą. Od połowy zeszłego roku wyeksportowaliśmy na wschód towarów za 10 mld euro, co stanowi wartościowo jedną trzecią całego unijnego eksportu do Ukrainy. Mniej kupowaliśmy w kraju objętym wojną. Import wyniósł 6 mln euro. Dla przykładu Niemcy sprzedali Ukrainie towary za 4 mld euro.

Komisarz podkreślił w swojej wypowiedzi, którą w całości prezentujemy poniżej, że nie było niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy na terytorium UE.

Rząd podczas posiedzenia sejmowej komisji reprezentował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Jego wypowiedź trwała o wiele krócej. Powiedział, że nie chce powtarzać tego samego, co już powiedział komisarz Wojciechowski. Podkreślił, że Polska zbudowała koalicję pięciu państw, które wymogły na KE wprowadzenie zakazu importu czterech rodzajów płodów rolnych: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Zauważył także, że ze wszystkimi organizacjami rolników były konsultowane działania rządu, z czym nie wszyscy zgodzili się. Powiedział, że udało się doprowadzić całą sytuację do szczęśliwego zakończenia.

Po wystąpieniach Janusza Wojciechowskiego i Ryszard Bartosika doszli do głosu parlamentarzyści.

Posłowie opozycji wprost

– Jakie były przesłanki odstąpienia od kontroli towarów wjeżdżających do Polski z Ukrainy przez granicznych lekarzy weterynarii – pytał Stefan Krajewski z PSL. Zacytował pismo z września 2022 r., które Główny Lekarz Weterynarii skierował do swoich podwładnych, w którym było wskazanie do de facto odstąpienia od kontroli granicznych zbóż.

Poseł pytał także o dopłaty, jakie mają otrzymać rolnicy. – Prezes Kaczyński mówił o 1400 zł/t, a teraz okazuje się, że ma to być 2200 zł ale do hektara – dociekał. – Rolnik, który sprzedał pszenicę z 10 ha dostanie 22 tys. zł – odpowiedział mu wiceminister Bartosik.

Aktywni tego dnia byli także posłowie Lewicy. – Rząd, nie Komisja Europejska, spóźnił się z reakcją na to, co wydarzyło się na rynku zbóż – powiedział Arkadiusz Iwaniak. – Te rekompensaty są za błędy, a podawana kwota to skala porażki – dodał. Zauważył, że polski rząd był za liberalizacją handlu z Ukrainą, a jak byście pokazali listę firm importujących ziarno, to mielibyśmy jasność.

Po oświadczeniach parlamentarzystów do głosu doszli rolnicy.

Szmulewicz i Kołodziejczak

Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. – Rolnikom dziękuję za to, że jako pierwsi podjęli kontrolę na granicy z Ukrainą – powiedział na samym początku. Mówił o trudnej sytuacji w jakiej się znalazł on i inni rolnicy. Dopytywał, co będzie za rok, za dwa lata, czy mamy pomysł na to, jak handlować z Ukrainą? Zauważył, że wybory do Parlamentu są w tym roku i stąd hojna pomoc. Co będzie w latach, gdy wyborów nie będzie?

Jako jeden z ostatnich głos zabrał Michał Kołodziejczak z Agrounii. – O jakiej pomocy mówicie? – pytał. – Płacicie za błędy, które popełniliście, nie widzieliście konsekwencji, gdy było znoszone cło – oświadczył. – Doprowadziliście do szczęśliwego rozwiązania, jakiego rozwiązania pytam pana Bartosika – kontynuował.

Kołodziejczak wyliczał po kolei przewinienia rządu. Zauważył, że najpierw on stwarza problemy, żeby potem je rozwiązywać i uzależniać rolników od dopłat. – Leczycie rolnictwo dopłatami, a nie leczycie handlu, który jest chory i zmonopolizowany. Pytał o agroport, o przekazanie zboża ONZ na cele żywnościowe, także o to ile wagonów przekazała UE dla ułatwienia transportu korytarzami solidarnościowymi. Dociekał, czy będzie także pomoc dla polskich firm, które wcześniej kupiły pszenicę i kukurydzę od polskich rolników. Podkreślił, że rządzący powinni z własnej kieszeni zapłacić za błędy, które popełnili.

Ciekawą propozycję poddał pod rozwagę Tadeusz Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. – Pieniądze na Centralny Port Komunikacyjny proszę przeznaczyć na centralny port zbożowy – powiedział rolnik.

Sejmowa Komisja Rolnictwa trwała w sumie cztery godziny. Posłowie mówili także o trudnej sytuacji na rynku drobiu oraz owoców. Zwrócili się do komisarza o podjęcie pilnych działań w celu ich ochrony przed nadmiernym importem towarów z Ukrainy.