Mimo epidemii GUS zaczyna dziś drugi spis próbny

Mimo ogłoszenia stanu epidemii GUS zaczyna od dziś drugi spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym. Odbędzie się on w 16 gminach. W tym roku ma się odbyć także Powszechny Spis Rolny.

Do przeprowadzenia obu spisów raz na 10 lat obligują nasz kraj regulacje międzynarodowe.

Jak podał GUS, drugi spis próbny odbędzie się w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. gminach (po jednej w każdym województwie). „W drugim spisie próbnym podejmujemy próbę generalną przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ten spis próbny pozwoli nam zweryfikować przyjęte korekty i dopracować organizację spisu tak, aby w przyszłym roku każdy z nas mógł wypełnić ustawowy obowiązek sprawnie, bez problemu i w krótkim czasie” – napisano w komunikacie GUS.

Pierwszy spis próbny odbył się w październiku 2019 r. w dwóch gminach - Czerwińsku nad Wisłą i Sierakowicach. Przygotowano wtedy pytania do formularza interaktywnego, aparat organizacyjny i rozwiązania IT, przetestowano aplikację spisową.

GUS wyjaśnił też, dlaczego mimo ogłoszonego stanu epidemii, nie zrezygnował ze spisu próbnego: - W swojej ponad stuletniej działalności GUS mierzył się już z wieloma trudnymi sytuacjami, w których był zobligowany do zachowania ciągłości pracy i wypełniania misji urzędu, jaką jest dostarczanie rzetelnych informacji, opisujących bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą kraju - tłumaczy w komunikacje. - Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej znalazł się nasz kraj, a jednocześnie jesteśmy zobligowani ustawowo do przeprowadzenia spisu próbnego. Dlatego też podejmujemy się realizacji tego zadania. To również dla statystyki publicznej czas próby funkcjonowania urzędu i zapewnienie realizacji podstawowych zadań urzędu w niecodziennej sytuacji – zaznaczono w wyjaśnieniach.

Nic się nie zmienia także jeśli chodzi o tegoroczny spis rolny. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Aby zagwarantować respondentom i pracownikom bezpieczeństwo GUS zdecydował, że drugi spis próbny zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o samospis internetowy i telefoniczny (z pomocą rachmistrza). - Nie będziemy realizowali spisu próbnego poprzez wywiad bezpośredni, co oznacza, że żaden pracownik statystyki publicznej nie odwiedzi Państwa mieszkania. Dane – zgodnie z ustawą o NSP 2021 - pozyskamy z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej oraz od mieszkańców Polski – podkreślił GUS.

Aplikacja będzie dostępna na stronie GUS od 1 kwietnia 2020 r. Logowanie do aplikacji będzie intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego, mającego połączenie z Internetem. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, pomogą mu w tym rachmistrzowie telefonicznie.

- Przyjęte metody realizacji spisu próbnego pozwolą nam zachować pełne bezpieczeństwo. Jednocześnie sprawdzimy jak jesteśmy przygotowani (statystycy i mieszkańcy gmin) na wypełnienie obywatelskiego obowiązku w czasach kiedy kontakt bezpośredni jest ograniczony - informuje GUS.

To ważne: udział w spisie jest obowiązkowy; odmowa może wiązać się z karą grzywny.

II spis próbny - który obejmie wszystkich mieszkańców gminy - odbędzie się w:

1. Chełmno – gmina wiejska, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie;

2. Dubicze Cerkiewne – gmina wiejska, powiat hajnowski, woj. podlaskie;

3. Gubin – gmina miejska, powiat krośnieński, woj. lubuskie;

4. Jabłonka – gmina wiejska, powiat nowotarski, woj. małopolskie;

5. Kleszczów – gmina wiejska, powiat bełchatowski, woj. łódzkie;

6. Kłodzko – gmina wiejska, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie;

7. Kołbaskowo – gmina wiejska, powiat policki, woj. zachodniopomorskie;

8. Prószków – gmina miejsko-wiejska, powiat opolski, woj. opolskie;

9. Lesznowola – gmina wiejska, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie;

10. Lidzbark Warmiński – gmina wiejska, powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie;

11. Puck – gmina wiejska, powiat pucki, woj. pomorskie;

12. Puszczykowo – gmina miejska, powiat poznański, woj. wielkopolskie;

13. Radymno – gmina miejska, powiat jarosławski, woj. podkarpackie;

14. Skierbieszów – gmina wiejska, powiat zamojski, woj. lubelskie;

15. Wąchock – gmina miejsko-wiejska, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie;

16. Wojkowice – gmina miejska, powiat będziński, woj. śląskie.