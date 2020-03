Mimo epidemii koronawirusa rynki hurtowe pracują bez zmian

Mimo szerzącego się zagrożenia epidemiologicznego, handel owocami i warzywami na rynkach hurtowych w kraju odbywa się normalnie. Odwoływane są jedynie imprezy towarzyszące typu kiermasz wielkanocny, targ staroci, autogiełda czy giełda gołębi rasowych.

- W odpowiedzi na liczne zapytania użytkowników Rynku Hurtowego Zarząd Spółki informuje, że Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. pracuje bez zmian, zgodnie z regulaminowymi godzinami otwarcia - wynika z komunikatu rynku.

- Jednocześnie Zarząd stanowczo dementuje wszelkie informacje nt. zamknięcia Rynku Hurtowego dla klientów. Mając na względzie kryzys epidemiologiczny Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w kraju i w przypadku pojawienia się nowych okoliczności zostaniecie Państwo o tym poinformowani za pośrednictwem strony internetowej - dodano.

- Informujemy, że PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie nie zmienia godzin otwarcia oraz nie zamyka rynku hurtowego. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty - wynika z komunikatu podkarpackiego centrum hurtowego.

Również Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A w Poznaniu zaprasza na zakupy od poniedziałku do soboty. - Oferta branży spożywczej i florystycznej czeka na Państwa! Państwa bezpieczeństwo to nasz priorytet. W obliczu bieżących wydarzeń, wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania zapewniające higienę i ochronę zdrowia. Dokładamy wszelkich starań, aby mieć pewność, że handel będzie odbywał się bezpiecznie - głosi komunikat na stronie www giełdy.

- Śledzimy na bieżąco komunikaty służb sanitarnych i zastosujemy się do aktualnych wytycznych - informuje Podlaskie Centrum Rolno-Hurtowe S.A. w Białymstoku. - Zgodnie z poleceniem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku rozwiesiliśmy na terenie giełdy plakaty informujące o zasadach postępowania i środkach ostrożności w związku z koronawirusem. Dodatkowo wprowadziliśmy podwyższony reżim higieniczny. Oznacza to intensyfikację pracy ekipy sprzątającej, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych. Pracownicy dbają o to, by w toaletach nie zabrakło mydła i papieru, dezynfekują klamki oraz inne tego typu miejsca – zaznacza Mieczysław Pugawko, prezes centrum. – Apelujemy do najemców, by zachowywali szczególną ostrożność i podwyższoną dbałość o zasady higieny w miejscu pracy – dodaje.

- Epidemia koronawirusa nie wpływa na bezpieczeństwo spożywania owoców i warzyw, ale wirus powoduje zakłócenia w ich dostawach - poinformowała Unia Owocowa za European Fresh Produce Association (EFPA), stowarzyszeniem skupiającym producentów owoców i warzyw z UE.