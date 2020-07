Minister Ardanowski gwarantuje miliard złotych pomocy po koronawirusie

Podczas pobytu na Podlasiu minister zapowiedział udzielenie pomocy finansowej dla tych gospodarstw rolnych, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa. Na ten cel będzie przeznaczony dodatkowy miliard złotych, choć minister wnioskował do Komisji Europejskiej o sumę 1 miliarda euro.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przebywał na Podlasiu, gdzie odbył szereg spotkań z rolnikami oraz mieszkańcami obszarów wiejskich m.in. w Sokołach, Krzyżewie, Marianowie, Stawiskach i w Tykocinie.

– My walczymy o poziom życia na obszarach wiejskich pod każdym względem, materialnym i duchowym. Chcemy, żeby Polska się rozwijała właśnie tak, jak jest zawarte w polityce, w myśli politycznej prezydenta Andrzeja Dudy – podkreślił minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił przy tym uwagę, że wszyscy ministrowie, premier i prezydent podpisali wspólną deklarację, w której stwierdzają, że rozwój wsi i rolnictwa jest strategicznym zadaniem państwa.

– Chcemy Polski sprawiedliwej, Polski rozwijającej się w każdym swoim fragmencie. Polski, która szanuje ludzi niezależnie od tego, gdzie wybrali sobie miejsce do życia. Tu są nasze korzenie, tu są nasze cmentarze, tu są nasze kościoły i tu chcemy żyć i realizować nasze aspiracje życiowe, nasze marzenia. Mamy do tego prawo, a obowiązkiem państwa jest wyrównywać szanse, niezależnie od tego, czy ktoś mieszka w centrum Warszawy, czy mieszka tu w Sokołach – powiedział minister podczas spotkania z mieszkańcami.

– Ogromna jest rola edukacji rolniczej w przygotowaniu przyszłych adeptów rolnictwa. To także nauczenie radzenia sobie w zmieniającym się świecie, bo jak mówi stara maksyma: tempora mutantur et nos mutamur in illis – świat się zmienia i my zmieniamy się wraz z nim – stwierdził minister Ardanowski odwiedzając resortową szkołę rolniczą w Marianowie.

– Pomoc będzie skierowana szczególnie do sektora produkcji wołowiny, baraniny, produkcji mleka, ale także do produkcji wieprzowiny i drobiu oraz w pewnym zakresie do produkcji roślin ozdobnych – poinformował minister.

Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę, że problemy gospodarstw wynikały m.in. z ograniczeń eksportu po zamknięciu granic w związku z epidemią. Przypomniał jednocześnie, że na jego prośbę polscy ambasadorzy przesyłają informacje z całego świata, gdzie jest zapotrzebowanie na żywność.

– Staramy się natychmiast reagować i w Singapurze, i w Chinach, i w Emiratach Arabskich, w innych krajach, w północnej Afryce. Odbudujemy naszą pozycję po tym koronawirusie – zapewnił minister.

Szef resortu rolnictwa poinformował ponadto, że wkrótce zakończy się realizacja wypłat pomocy suszowej za rok 2019.

Zwracając się do mieszkańców minister podkreślał także nieocenioną rolę Kół Gospodyń Wiejskich w życiu społecznym na obszarach wiejskich. Z nowych możliwości i wsparcia przeznaczonego specjalnie na ich działalność, skorzystało już około 10 tysięcy kół, które się zarejestrowały. W tym roku będzie im udzielone wsparcie w kwocie 40 mln zł.