Salon24.pl ustalił, że toczą się zaawansowane rozmowy z Janem Krzysztofem Ardanowskim na temat jego powrotu na stanowisko ministra rolnictwa. Zapytaliśmy więc samego ministra Ardanowskiego o komentarz w tej sprawie.

Według dziennikarzy Salon24.pl, powodów rzekomej decyzji o podjęciu przez PiS rozmów z Janem Krzysztofem Ardanowskim na temat jego powrotu na stanowisko ministra rolnictwa jest kilka.

Przede wszystkim chodzi o "złą passę" resortu rolnictwa. Jak przypomina portal, ponad miesiąc temu został zdymisjonowany wiceminister Norbert Kaczmarczyk, który zorganizował huczne wesele, podczas którego reklamował ciągnik amerykańskiej firmy, a następnie okazało się, że jego brat skorzystał z pewnego rodzaju furtki prawnej i poddzierżawił 141 hektarów państwowej ziemi w małopolskiej gminie Kozłów, choć mieszka w zupełnie innej gminie.

Jego następca, Janusz Kowalski, też nie ma dobrego wejścia. Nie dość, że w mediach oblał testy dziennikarzy z podstawowej wiedzy o rolnictwie, to okazało się, że jego asystent miał obiecywać rolnikom załatwienie ziemi pod dzierżawę.

Innym przykładem jest sprawa - również opisana przez "Wirtualną Polskę" - posła Zbigniewa Ajchlera, który w głosowaniach w Sejmie wspiera PiS. Jego spółdzielnia rolna podpisała umowę na poddzierżawę 250 hektarów z państwowych zasobów. Przy przekazaniu ziemi pominięto procedury obowiązujące zwykłych rolników. Zarówno ta sprawa, jak i ta związana z wiceministrem Kaczmarczykiem rzuca nieciekawe światło na podległe ministerstwu KOWR.

Jak zauważa Salon24.pl, wszystkie te sytuacje dają paliwo wyborcze Michałowi Kołodziejczakowi, liderowi Agrounii, który ma mnóstwo okazji do punktowania władzy, szczególnie za politykę rolną. W zależności od sondaży, jego partia może liczyć na poparcie od 1 do ponad 5 proc., które gwarantuje wejście do Sejmu.

Tymczasem - jak przypominają dziennikarze portalu - PiS nie ma dobrej passy wśród rolników już od dwóch lat, czyli od czasu forsowania ustawy tzw. "piątki dla zwierząt". W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość mogło liczyć na wsi na 57 proc. Według CBOS, teraz poparcie sięga najwyżej 40 proc.

W ocenie Salon24.pl, mimo starań, obecny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk nie odzyskał dla PiS zaufania wsi. Na początku października mówił o tym w wywiadzie dla "Interii" właśnie minister Ardanowski: - Jest człowiekiem uczciwym i wsparłem go w pierwszych miesiącach, niejako użyczając mu swojego zaufania, którym wieś ciągle mnie darzy. Niestety, wydaje się, że mu się to nie udało. Nie wiem, czy problem tkwi w jego osobowości czy w rozlicznych problemach, które już za jego kadencji się pojawiły. Działania rządu są niespójne, a ich skutki odczuwa rolnictwo. Przypisywane jest to ministrowi rolnictwa, często niesłusznie, bo różne dziwolągi prawne powstają poza tym resortem. Nadzieja rolników była również związana z tym, że Kowalczyk został wicepremierem. Przekonanie wsi było oparte na właściwej logice - wicepremier powinien mieć większe możliwości. Tak się jednak nie stało. Owszem, udało się zapewnić pomoc jeśli chodzi o dopłaty do nawozów, ale moim zdaniem przyszłość rolnictwa nie powinna być oparta na wymyślaniu kolejnych dotacji. Większy udział w dochodzie rolnika musi być zapewniony z rynku. Z tego co produkuje i sprzedaje.

To o tyle interesująca wypowiedź, że aktualnie minister Ardanowski może z bezpiecznej pozycji oceniać działania władzy. We wrześniu 2020 roku został zawieszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego za złamanie dyscypliny klubowej, głosując przeciwko wspomnianej "piątce dla zwierząt". Na początku października przestał pełnić funkcję ministra rolnictwa (był nim od połowy 2018 rok). Miesiąc później został przywrócony w prawach członka partii. Po reelekcji prezydent Andrzej Duda, z którym Ardanowski ma dobre relacje, powierzył mu pełnienie funkcji przewodniczącego powołanej wówczas Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

W dwóch niezależnych od siebie źródłach Salon 24.pl ustalił, że trwają zaawansowane rozmowy władz PiS z Ardanowskim. Motywacją są nie tylko wspomniane wyżej wydarzenia, ale też problemy zdrowotne ministra Kowalczyka.

Rozmowy są ponoć trudne, gdyż były minister rolnictwa stawia warunki.

Jakie atuty ma poseł Ardanowski? Według dziennikarzy portalu - jest swego rodzaju trybunem ludowym, który ma wciąż duży szacunek i zaufanie rolników. Dodatkowo - w ocenie Salon24.pl - jako szef resortu rolnictwa był sprawny, dbał o interesy wsi, ale też umiał sobie radzić z Agrounią. Michał Kołodziejczak i jego partia nie mieli wówczas tak dobrych notowań, nie było o nich tak głośno jak obecnie.

A jak komentuje te doniesienia na swój temat sam minister Ardanowski?

- Jedyny mój komentarz w tej sprawie jest taki, że nic mi na ten temat nie wiadomo - odpowiedział krótko na pytanie redakcji farmer.pl Jan Krzysztof Ardanowski.

A co Państwo sądzicie na ten temat? Życzylibyście sobie powrotu ministra Ardanowskiego do rządu?