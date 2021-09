Minister Puda i Kołodziejczak umówieni na spotkanie

Trzeci dzień Agro Show w Bednarach i wizyta ministra rolnictwa Grzegorza Pudy na wystawie. Rolnicy chcieli rozmowy, na miejscu pojawił się Michał Kołodziejczak i zwolennicy AGROunii. Krótka, ostra pikieta no i został ustalony termin spotkania szefa resortu oraz lidera AGROunii.

- Ustaliliśmy jedną rzecz, termin spotkania. Rozpoczynamy dwustronne rozmowy, AGROunia - ministerstwo rolnictwa. Zobaczymy co da się zrobić, trzeba to wziąć za dobrą kartę. Wiemy czego chcemy żądać, my wiemy jak wygląda dzisiaj sytuacja. spotkanie odbędzie się 4 października. Wiemy o pierwszych tematach, chcemy je rozwiązać - powiedział Michał Kołodziejczak.

Po spotkaniu minister, jak i Kołodziejczak rozeszli się w swoją stronę.